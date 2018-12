El gesto de Fran Pasapalabra que ha dejado preocupados a sus seguidores

Francisco González, el crack asturiano del rosco de Paspalabra, pasa a veces por momentos complicados. No es de extrañar que en no pocas ocasiones la fama le cueste. No en vano este joven licenciado en Biología y vecino de la zona de Colloto en Oviedo es una persona tímida poco acostumbrada a los focos. Aunque cada vez se le ve más suelto (hay días que ya hasta bromea en un programa que se ha convertido casi en su casa y en su trabajo batiendo todos los récords posibles), González da a veces pasos hacia atrás ante el temor de la gran cantidad de gente que le sigue. Sus fans están estos días preocupados por su salida de Twitter. González decidió hace días cerrar la cuenta con la que entraba en contacto con sus seguidores. Y lo hizo sin aviso previo. "¿Sabéis si le pasó algo?", se preguntaba hace apenas unas horas una de las fans del asturiano.

Lo cierto es que González no llevaba mucho tiempo en esta red social. Entró poco a poco y casi por probar. Pero claro, la avalancha de seguidores fue tremenda. Ganó cientos de followers en apenas unos días. De hecho el propio Fran llegó a utilizar esta "fama" en Twitter para cargar contra quienes le criticaban. González lleva más de un año en Pasapalabra, ha conseguido batir todo tipo de récords y eso no ha sentado bien a todo el mundo. Hay quién incluso le ha acusado de ser el favorito de la dirección del programa y Gonnzález ha tenido que defenderse con varios "zascas" como el que te contamos en este artículo.

A lo largo de los meses que lleva capitaneado las tardes del principal canal de Mediaset González ha conseguido ganarse también muchos amigos famosos como la actriz Ana Millán que en este artículo te contamos cuando se hizo fan incondicional del asturiano. Y es que Fran se hace querer. Muchos son los que le apoyan (le echaron mucho de menos cuando tuvo que abandonar el programa unas semanas por problemas familiares), y los que quieren que gane el bote del concurso. Lo bueno es que si lo consigue obtendrá una gran cantidad de dinero que le permitirá ayudar a su famili8a (quiere invertir parte del premio en los estudios de su sobrino), y hacer un laboratorio en el que trabajar.

Lo malo (y eso es algo que ya se esperan sus seguidores), es que González va a dejar las tardes de Telecinco y muchos se van a quedar "huérfanos". No hay que olvidar que el asturiano ha llegado a conseguir que durante ciertos momentos (sobre todo en el rosco final), más de cuatro millones de personas se congreguen delante de la tele: es lo que se considera el "minuto de oro": el más visto de la televisión en España.