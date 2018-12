La razón por la que Fran Pasapalabra no ha conseguido aún el bote del rosco del programa

Es la gran pregunta que circula desde hace tiempo sobre todo por las redes sociales. Francisco González, el crack asturiano del rosco, lleva mucho tiempo participando en Pasapalabra (de hecho tiene el récord de ser el concursante que más veces ha acudido a este programa que lleva años en antena primero en Antena 3 y luego en Telecinco). Pero todavía no ha logrado llevarse el rosco y sumar a su cuenta más de un millón de euros. Eso hace que muchos se pregunten ¿cuál es la razón por la que aún no ha logrado la gesta definitiva? Tenemos la respuesta: González tiene una debilidad en sus conocimientos y son los apellidos. Y casi siempre le cae uno en el rosco final.

González ha logrado batir todos los récords. Ha sido incluso el concursante que más segundos ha acumulado para enfrentarse al tan temido rosco (el propio presentador del formato confesó una vez que se había sentido sorprendido). Y es que González lo sabe casi todo. Él mismo confesó hace tiempo en una entrevista en este periódico que su punto fuerte era el estudio. Antes de participar en este concurso animado por sus familiares y amigos que sabían de su conocimiento, González se vio todos los programas de Pasapalabra. "Los que no podía ver en directo me los grababa", confesó.

González es un diccionario andante. Se lo sabe casi todo. Pero tiene debilidad con los apellidos. Casi siempre cae una pregunta en el rosco de un famoso actor o escritor o filósofo cuyo apellido "empieza por" que González no sabe responder. Normalmente está entre dos o tres opciones pero nunca tiene suerte. "Es injusto, siempre le ponen una para que la falle", aseguran sus seguidores a través de las redes sociales. Y es que ya hay quién incluso se atrave a insinuar que habría una "mano negra" entre quienes preparan las preguntas para que González falle y siga en el programa. De hecho la teoría tiene sustento: no sería raro que la cadena quisiera conservar al concursante que ha logrado subir los índices de audiencia hasta límites nunca vistos (el rosco se ha convertido en el minuto de oro de la televisión en España). Lo raro es que los guionistas en este caso hubieran conseguido saber qué preguntas se sabe Fran y cuáles no.

Al menos durante la tarde de hoy los fans de este asturiano (que tuvo que abandonar en su día el programa por "problemas familiares"), van a poder seguir disfrutándole.