El toque asturiano que ha sorprendido a los espectadores de una de las series del momento

Hay veces que las series tienen giros inesperados. Unas veces es de argumento y otras el giro consiste en que en esas series suceden cosas poco habituales. En esta ocasión la sorpresa la dieron las presas de Vis a Vis (la versión española de "Orange is the new black" que en su día empezó Antena 3 y que desde hace un año continúa en su tercera y cuarta temporadas el canal de pago Fox). Durante una conversación que mantenía el director de la cárcel con la dueña de la empresa que gestiona las instalaciones de fondo se podía ver a las presas cantando en un coro. Lo sorprendente es lo que cantaban: el "Asturias patria quería", una canción de sobra conocida en toda España pero que desde luego no pega mucho que se diga en el contexto de un coro de cárcel.





Lo último que me esperaba por ver en el E2 de Vis a Vis, que canten el Asturias patria querida... jajajajajajajajajaja — Leyla ?? (@Leyla23_) 10 de diciembre de 2018

Pero aún hay más.situación no pasó desapercibida para los miles de espectadores de la serie que expresaron su sorpresa en Twitter.Los datos parecen dar la razón a los que apostaron por esta producción española. Y es que el pasado lunes, durante la emisión del segundo capítulo de Vis a Vis, la serie se convirtió en lo más visto en la televisión de pago.El canal americano conocido por ser, entre otras cosas, el padre de la mítica serie Los Simpsons, emite en nuestro país a través de varias plataformas de pago como Telecable o Vodafone. Muchas de ellas (también Sky Televisión por ejemplo)aunque en muchas ocasiones también se puede recuperar de lo que se ha ido emitiendo a lo largo de la semana y que queda en los programas de grabación de series y películas.Se espera que los próximos días, cuando avance un poco la trama, Fox ya confirme de forma oficial si va a haber o no una nueva temporada en la que se siga contando la historia de las presas más famosas de la televisión en España, las de Cruz del Norte conocidas popularmente como la "marea amarilla". Será cuestión de tiempo. Los seguidores de la serie tienen paciencia.