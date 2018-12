El Koala estalla dentro de la casa de Gran Hermano VIP: "Esto es surrealista"

Ya está siendo casi una costumbre de Gran Hermano VIP que el confesionario de El Koala no sea tanto dentro de la sala en la que los concursantes se reúnen con el "Súper" de la casa como en la cinta de correr, en donde el cantante suele hablarle a su "bellotero" y le cuenta paso a paso todo lo que le ha ido sucediendo a lo largo del día. Y esta mañana no iba a ser menos. El finalista de la sexta edición de Gran Hermano VIP contó a la audiencia cómo se ve de cara a la final y no dejó a nadie indiferente con unas declaraciones que a buen seguro van a dar mucho que hablar en programas como el debate que mañana domingo se emite en Telecinco.

"Quedamos tres. La audiencia decidirá pero lo que está claro es que entre Suso, Miriam y yo habrá un tercero, un segundo y un primero", comenzó resumiendo el Koala. Eso es algo que ya todos sabían: quedan apenas unos días para saber quién se lleva el maletín de 100.000 euros que le hace ganador del premio más codiciado de la televisión en España. Pero luego el cantante fue más allá y habló de su relación con Miriam Saavedra, con la que hasta hace poco le unía lo que parecía una fuerte amistad. La ex de Carlos Lozano no pasa por su mejor momento en su trato con el Koala. Parece que estar a las puertas de la final hace que no haya demasiados amigos en la casa.

"Me tomé muy a pecho la prueba en la que nos pedían que fuéramos periodistas. Pregunté y al parecer a ella no le sentó bien que cuestionara ciertas cosas pero hice lo que tenía que hacer. No perjudiqué a una familia ni a nadie, hice lo que en conciencia debía hacer para completar la prueba. A Asraf también le hice una pregunta que€ y no se enfadó", resumió el Koala asumiendo que "si ahora la relación está más fría pues nada: respeto, cordialidad y punto". Hace unos días el cantante había repasado (en este enlace lo puedes leer) a quienes consideraba como sus amigos dentro de la casa.

Pero esta mañana El Koala se levantó con ganas de hablar. Y no sólo de Miriam. También se acordó del otro finalista que se mide con él en la terna final de posibles ganadores. "Lo de Suso es surrealista, discutió con Mónica y aceptó a Miriam para cercarse más. Pensé que era un farol pero puede que sólo lo piense yo. Desde fuera la audiencia que decida. Serán ellos los que tengan la última palabra. También ellos tendrán que decidir si es verdad que la amistad que unía a Suso y a Asraf era tan buena como ellos decían o no". A partir del jueves ya no volverá a haber confesiones del Koala encima de la cinta de correr. Puede que entonces las haya en los platós de televisión. Será cuestión de tiempo.