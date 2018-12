La pasión oculta de Miriam Saavedra que ha confesado hoy en Gran Hermano VIP ante sus compañeros

Miriam Saavedra se ha convertido, por derecho propio, en una de las protagonistas indiscutibles de esta sexta edición de Gran Hermano. Y lo ha hecho tanto por lo que dice como por lo que calla. Hoy por la tarde, con el ambiente distendido que a veces llega a la casa sobre todo en los días en los que no hay gala de expulsión ni tan siquiera debate, la peruana confesó ante sus compañeros algunas de sus pasiones más íntimas. "Yo cuando era pequeña era hiperactiva. Cada vez que se iban mi abuela y mi madre a hacer cosas yo no podía quedarme quieta y me ponía a dibujar. No podía parar de dibujar muñecas y se las regalaba a la gente. Es mi pasión secreta", confesó la propia Saavedra.

Sus dos compañeros (en una casa que está a las puertas de la final ya sólo conviven tres personas), miraban hacia Miriam con cara de auténtica sorpresa. Pero lo cierto es no les debería de haber pillado por sorpresa. Miriam ya les regaló un dibujo a cada uno. El de Suso un poco más picante de lo normal.

Y es que la relación de todos los que aún conviven dentro de la casa con Miriam parece haberse convertido en la clave para ganar en concurso. Y es que la peruana tiene muchos seguidores fuera. Tantos que hasta en una ocasión se puso en tela de juicio la imparcialidad de quienes deben actuar como "jurados" en el concurso: la organización. Los seguidores de Saavedra acusaron a la dirección de GH VIP de incorporar abucheos grabados durante un programa en directo. En este enlace puedes leer la polémica. Pero aún hay más.

Hay quién dice que la decisión del cantante El Koala de poner contra las cuerdas a la que hasta hace unas semanas era su amiga le va a pasar factura. Dicen que si no gana es por haber "traicionado" a Saavedra. De hecho entre quienes más saben de como va el concurso muchos apuestan casi por una final a dos entre el Koala y Saavedra asegurando que el tercero en discordia, en este caso Suso, será el primero en caer y no entrará en la terna de personas que competirán de tú a tú por hacerse con el maletín de 100.000 euros que se entrega al ganador.

Ahora sí que ya sólo es cuestión de esperar. El ganador del concurso se sabrá el próximo jueves en directo. Será entonces cuando todos salgan de dudas.