Lo único que le queda por conseguir a Fran Pasapalabra el próximo año y que va a intentar lograr

Francisco González (más conocido como Fran Pasapalabra o el crack asturiano del rosco), es uno de los concursantes más queridos, respetados y valorados de todo el panorama televisivo nacional. Ya ha logrado casi de todo. Ha elevado el programa en el que concurso a cotas de popularidad nunca vistas hasta la fecha (en más de una ocasión logró reunir a cuatro millones de personas viendo la tele durante el rosco y se convirtió en el minuto de oro del día), ha batido el récord de permanencia en un formato que lleva años emitiéndose tanto en Antena 3 como en Telecinco ) y ha logrado llevarse ya más de 150.000 euros gracias a su pericia y sus conocimientos. Entonces ¿qué es lo único que le falta a González y que intentará conseguir el año que viene? Completar el rosco y llevarse casi dos millones de euros a casa bajo el brazo.

Francisco González no siempre vivió buenos momentos durante el 2018 que estamos a punto de cerrar. De hecho cuando ya se empezaba a hacer conocido en el programa concurso de las tardes de la principal cadena de Mediaset González tuvo que dejar el programa. Se ausentó por "motivos familiares" en el momento en el que empezaba a subir la ola de la fama. Su familia le necesitaba y no pudo decir que no. Pero dicen que no hay mal que por bien no venga y parece que eso en este caos se ha cumplido.

Su ausencia fue lo que motivó el movimiento en redes sociales que hizo que acabara volviendo por todo lo alto. Durante los días que no estuvo en el programa Aurora, una cordobesa que intentaba ganar dinero para la firma de moda de su hermana, le hizo un poco de sombra a Fran pero no consiguió igualar sus datos de aceptación entre el público.

González fue recibido casi como un héroe y ahí fue donde empezó a crecer su fama. En muchos programas se quedó a una sola respuesta de convertirse en millonario y de lograr dinero suficiente para ayudar a su familia y para montar su propio laboratorio (que era uno de sus objetivos). Pero ¿cuál es el punto débil de Fran? En este artículo te lo contábamos. A González se le da casi todo bien excepto los apellidos. Es decir: el asturiano resuelve casi todo lo que se le pone por delante.

Hay entre sus seguidores quién ni siquiera quiere en el fondo que González acabe ganando el bote porque eso significaría también "perderle" de vista. Aunque, eso sí, con una importante cantidad de dinero. Habrá que seguir pendientes durante el año.