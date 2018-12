El zasca de la niña de Masterchef Junior a la que regalaron una muñeca en lugar de una tablet

La polémica estaba servida la pasada semana. Después de la emisión de Masterchef Junior una cuenta de Twitter relacionada con la secretaria de igualdad del Partido Socialista criticaba (en este enlace lo puedes leer) los regalos que la dirección del programa había otorgado a los niños expulsados. Normalmente la presentadora del formato les da al final de cada programa un pequeño obsequio a los niños que son eliminados. En este caso a la pequeña Carlota (una gijonesa de 8 años que ella misma se define como pequeña pero matona), le dieron una muñeca mientras que a sus otros dos compañeros varones les daban una Tablet. El PSOE criticó esa diferencia pero luego el programa aclaró que los regalos iban en función "de lo que piden los padres de los niños".



La que aún no había hablado era la propia Carlota. La niña, supuestamente perjudicada por tener un regalo "menor", contestó ayer en Twitter en su cuenta oficial (una cuenta que lleva su madre porque la niña no tiene la edad necesaria todavía para estar en redes sociales. "Si yo pedí la muñeca me hubiera llevado un tremendo chasco si me dan una Tablet. Quería una muñeca, ¿qué problema hay en eso? El otro día fue el cumpleaños de un gran amigo que tiene dos añitos y mi regalo fue una muñeca con biberón porque era lo que me pidió", contó la niña en una respuesta muy aplaudida y retuiteada cientos de veces.





Si yo pedí la muñeca, me hubiera llevado un tremendo chasco si me dan una tablet. Quería una muñeca, ¿qué problema hay en eso?. El otro día fue el cumpleaños de un gran amigo que tiene 2 añitos y mi regalo fue una muñeca con biberón porque era lo que me pidió! — Carlota MasterChef Junior 6 (@CarlotaMCJ6) 28 de diciembre de 2018

A mi pequeño amigo Andrés le encanta mi reborn Melanie tanto como a mi. Porque los juguetes no dependen del sexo del que seas, sino de que te lo pases bien con ellos y con tus amigos. #rompiendoestereotipos #mcjunior @MasterChef_es de nuevo gracias! pic.twitter.com/cR6wuQmec7 — Carlota MasterChef Junior 6 (@CarlotaMCJ6) 28 de diciembre de 2018

Pero dicen que a veces una imagen vale más que mil palabras y este caso no iba a ser diferente. La propia gijonesa colgó poco después una foto con su amigo al que le había relgado una muñeca., afirmó la niña compartiendo la imagen con los hashtags del programa y el título "rompiendo estereotipos". Lo cierto es que de cara a Navidad ha vuelto la tan típica polémica por estas fechas de si hay juguetes de niños o de niñas y si los juguetes que se le compran a los más pequeños influyen ya no sólo en su educación sino también en la persona que van a ser en un futuro. Desde luego que Carlota, aunque ya esté fuera del programa, ha dado una de las lecciones más importantes de tolerancia.