La confesión más extraña de Fran González en Pasapalabra: "Soy un poco cabrón"

Francisco González, el crack asturiano del rosco de Pasapalabra es, por encima de todo, una persona tímida. Por eso habla poco tanto durante el programa de las tardes de Telecinco como en entrevistas o en redes sociales (y eso que a lo largo de los últimos meses el asturiano se ha ido soltando). Pero cuando habla sentencia. Y sus seguidores lo saben bien. La última vez que sorprendió a quienes le siguen en redes sociales fue hace apenas unos días. "Soy un poco cabrón" llegó a confesar este vecino de Colloto durante una conversación en Twitter, una red social en la que tiene de vez en cuando contacto con sus seguidores.

Pero todo tiene una explicación un poco más lógica. Fran intenta defenderse de los ataques que algunos le hacen en Twitter. Y es que normalmente todo el mundo es amable y hasta educado con el asturiano. No en vano Fran se ha ganado el cariño y el respeto de cientos de miles de espectadores. Pero no puede caerle bien a todo el mundo. Por eso de vez en cuando se enfrenta a los tan temidos "trolls" que invaden las redes sociales y tratan de hacer imposible la vida de los famosos. En el caso de Fran le han acusado en varias ocasiones de ser el favorito del programa.

"Fran es una persona que se merece todo el respeto del mundo. No hay que ofender porque alguien no te cae bien, nosotros lo queremos", defendía una usuaria de la red social. González no tardó en contestar. A su manera. "No te creas, a veces soy un cabrón de mucho cuidado pero sólo a veces", afirmó. En realidad sólo bromeaba. Que Fran es buena persona lo tiene claro todo el mundo. Hubo incluso una ocasión en la que "dejó pasar" por delante a un contrincante aún a riesgo de perder casi un millón de euros de bote.

"No se puede gustar a todo el mundo. No lo ha conseguido ni el chocolate. Lo que no voy a hacer es cambiar mi forma de ser para complacer a todos. Me encanta como soy, es así", sentencia el concursante.

Fran González ha conseguido batir varios récords en televisión pero el principal (o al menos el que más habla de cuántos le siguen a diario) es el de la audiencia. No en vano los roscos de este asturiano han logrado batir varios récords de audiencia y convertirse en el minuto de oro del día como lo más visto con más de cuatro millones de personas al otro lado de la pantalla.