Primera polémica (y lágrimas) en la casa de GH Duo: "Me incomoda, le he hecho un desprecio"

No eran la pareja más polémica del mundo y por eso nadie esperaba que protagonizaran el primer roce dentro de los muros de la casa más famosa de la televisión. El trío formado por la televisiva Fede y dos de sus exnovias (Ylenia y Raquel) ha sido el primero en provocar una polémica dentro de la casa más famosa de la televisión. Y no, no ha sido por la forma de ligar entre la que fuera protagonista de Gandía Shore y su ex novio italiano. Ylenia le ha dejado en esta ocasión el trono de protagonista a Raquel.

La joven, que mantuvo una relación durante años con Fede, está incomoda con la presencia del italiano en la casa. No quiere ni relacionarse con él. Apenas llevan unos días de convivencia y ya ha habido el primer roce. La propia Raquel reconoce que hoy no se portó del todo bien. "Fede me incomoda porque no quiero que se vaya a malinterpretar fuera nada de lo que hagamos. No me fio. Editan los vídeos de lo que pasa aquí en la casa y luego a ver lo que sale", aclaró la joven esta tarde haciendo hincapié en que su principal preocupación es que el novio que espera fuera de la casa su salida del concurso pueda ofenderse por alguna actuación suya.

"Tengo 32 años y es la primera vez en mi vida que quiero formar una familia, que quiero ir a más con una persona. Él me da todo lo que tiene y no le quiero defraudar. No quiero que dude lo más mínimo. Me duele imaginar que llega a casa se pone delante de la televisión y ve algo que no le gusta", afirmo Raquel durante una conversación en la habituación de Gran Hermano Duo. Y fue más allá. Reconoció que se había pasado con Fede. "Me incomoda su presencia, le he hecho un desprecio", admitió.

Gran Hermano Dúo supone una nueva vuelta de tuerca al formato que Telecinco lleva más de una década explotando. El reality más famoso de la televisión mundial había dado demasiados buenos datos de audiencia al principal canal de Mediaset en las últimas semanas gracias a su versión con famosos como para que la cadena renunciarse a continuar. Mediaset no emitirá este año la edición de anónimos (la menos vista) y la cambiará por este Duo al que todo parece apuntar que seguirá Supervivientes.