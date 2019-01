Uno de Los Lobos de Boom contesta al gesto del que todo el mundo habla: "no había mala intención"

Participar en un programa de televisión y encima llevarse bien con todo el mundo es una tarea difícil. Tanto que se convierte en algo completamente imposible si eres parte del grupo más famoso de la historia de una cadena. Eso fue lo que le pasó ayer a Manu Zapata, uno de Los Lobos (el grupo de cuatro amigos que desde hace más de un año participa en el programa de Antena 3 Boom). A Zapata (en este enlace te contamos hace días una de sus aficiones ocultas), le reprocharon los espectadores el gesto "feo" que según ellos le había hecho a Erundino, uno de sus compañeros de batallas desde hace meses.

Durante la emisión del programa de ayer (no fue ayer evidentemente los programas se graban en bloque y luego se van emitiendo en diferido), Erundino falló una de las preguntas que le hizo el presentador del programa. Zapata, que normalmente ejerce como líder y portavoz el grupo de sabios, se giró y le hizo un gesto con la mano que no gustó nada a los espectadores. Muchos le tacharon de soberbio y mal compañero. Tanto que hasta le atacaron por redes sociales. Zapata no pudo hacer otra cosa que contestar.

"Es evidente que no había mala intención pero cuando a alguien se le mete algo en la cabeza es muy difícil, por no decir imposible, hacerle cambiar de opinión", sentenció este concursante de Boom a través de su cuenta oficial de Twitter. Lo cierto es que a lo largo de los últimos meses se ha hablado mucho tanto de zapata como del resto de sus compañeros y de su relación entre ellos.

Varios de los integrantes del grupo de Los Lobos se conocen de su pasado televisivo. No en vano participaron en otros programas como el mítico "Saber y ganar" que se emite desde hace años en al segunda cadena de Televisión Española. Pero ¿sabías que hubo otro concursante al que querían "fichar" y que en su día dijo que no quería formar parte de este grupo? Al final rechazar la oferta para participar en Boom no le salió del todo mal. En este enlace te contamos la razón: al final acabó siendo el ganador del rosco de Pasapalabra. Es cierto que obtuvo menos dinero de los casi cuatro millones de euros que pueden llegar a ganar ahora Los Lobos pero también es verdad que en es ocasión no lo tuvo que repartir con nadie. Bueno, al menos sólo con uno: con Hacienda.