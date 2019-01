La pasión desconocida de Chicote que no verás en Pesadilla en la Cocina

En una sociedad que cada vez lee menos (al menos literatura), ver a un presentador de televisión tan conocido y querido como Alberto Chicote devorando libros es algo poco habitual. Los seguidores del popular cocinero conocido en España gracias al programa Pesadilla en la Cocina, se han visto sorprendidos en los últimos meses al seguir al chef en redes sociales y darse cuenta de lo que Chicote cultiva sus dos principales aficiones: la fotografía (que muestra a través de enlaces a su cuenta de Instragram), y la lectura.



En su cuenta de Twitter ha mostrado varios títulos que le han apasionado relacionados con la literatura de ciencia ficción y fantástica pero si hay una obra que le haya apasionado y que recomienda sin cesar es la trilogía de N. K. Jemisin, "La tierra fragmentada". "Es lo que más me ha gustado de los últimos años", ha señalado el cocinero en redes sociales en donde también llegó incluso a presumir de un comic de Star Wars edición limitada que le habían regalado por lo que presumimos que también es un gran seguidor del mundo del comic.





Ya está el cierre de la trilogía de @nkjemisin en casa.

Las 2 primeras novelas de #LaTierraFragmentada es de lo que más me ha gustado en #CF y #Fantastica en los últimos años.

Si os gusta el género, no os lo perdáis, y si no... un buen comienzo. pic.twitter.com/6I3ExVoGcP