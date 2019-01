Un colaborador de "El Chiringuito" alarma al equipo y al público en pleno directo: "Quedó en un susto"

"Las cosas del directo". Una frase que se ha utilizado un sinfín de ocasiones en la televisión. Y es que durante un directo cualquier cosa pueda pasar y depende de la profesionalidad del conductor del espacio y del resto de miembros del equipo el saber resolver la situación lo antes posible y sin perder los nervios.



El pasado 11 de enero, los espectadores de "El Chiringuito de Jugones" fueron testigos de un susto que alarmó a todos los presentes en el plató. El jugador Javi Balboa, que creció en la cantera del Real Madrid, debutó en el primer equipo en la temporada 2005 y 2006 y repitió en el 2007- 2008 tras su paso por el Racing de Santander y que ahora juega de extremo derecho en el Al-Mesaimeer SC de la segunda división catarí y en la selección de Guinea Ecuatorial, protagonizó un momento de tensión durante el directo.



Un espectador presente en la grada pidió a Balboa que mandase un equipo al Infantil B de un equipo mallorquín que "está pasando dificultades y que los chavales están desanimados". El exjugador del Madrid, aceptó gastosamente la oferta. "Mandarles un saludo, muy fuerte. Espero que levantéis el vuelo, no desfallezcáis€". En ese momento, el jugador se quedó en silencio. Los presentes en el programa le preguntaron si estaba bien. "¿Te has mareado?", preguntaron al jugadro "Sí, sí, un poquito", contestó Balboa con claros signos de desorientación. "Me he mareado un poco", confesó mientas buscaba un poco de agua. El conductor del programa, Josep Pedrerol pidió un alarmado refresco con azúcar y caramelos para entregar al jugador.





¡QUEDÓ EN UN SUSTO! @javibalboa85 ya está RECUPERADO de su pequeño mareo en #ElChiringuitodeMega. ¡Muchas gracias por los mensajes! pic.twitter.com/mnimHnvibz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 11 de enero de 2019

Balboa contaba que había notado el mareo "de golpe" mientras algunos compañeros pedían "espacio" para dejar tranquilo al jugador. Las caras de incertidumbre y duda del resto de los presentes, tanto público como colaboradores, eran más que evidentes. El jugador finalmente abandonó el plató acompañado de miembros del equipo mientras Pedrerol anunciaba que iba a despedir ya el programa de ese día.Finalmente, la cuenta oficial de "El Chiringuito" en Twitter confirmó que todo "quedó en un susto" y que Balboa "ya está recuperado de su pequeño mareo".El jugador también quiso"Yo fenomenal tras el sustillo de ayer. Haciendo un poquito de deporte, así que es buena señal. Todo está ok. Muchas gracias por los mensajes, por vuestro carió y un saludo fuerte", expresaba el ex del Real Madrid en el mensaje que compartió "El Chiringuito" desde Twitter.