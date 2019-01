El discurso de Risto Mejide en "Todo es Mentira" que nadie esperaba: "Estamos flipando"

Risto Mejide ha regresado a Cuatro con el programa "Todo es Mentira", que se emitirá de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas de la tarde. Con este horario, intentará competir contra 'Zapeando', programa presentado por Frank Blanco en La Sexta, y hacerse con la audiencia.



El programa tiene el objetivo de comentar y analizar los asuntos más importantes de la actualidad en clave de humor. Además, contará con entrevistas a personajes famosos del panorama social y cultural. Todo ello con Mejide a la batuta y ha acompañado de un grupo de colaboradores muy variado: Elsa Ruiz, Marta Flich, Miguel Lago, Antonio Castelo y la actriz Itziar Castro. "Todo es Mentira" se estrenó el martes cpasado on muy, pero que muy poco éxito de audiencia si lo comparamos, que hay que hacerlo, con 'Zapeando', su rival natural de La Sexta.



El pasado viernes, el presentador sorprendió a todos los presentes al inicio del programa con un discurso que nadie esperaba que comenzaba con una frase contundente: "Yo no empecé en televisión para convertirme en un busto parlante". "Después de esta semana de lo que ha pasado esta semana, de lo que habéis dicho, de las audiencias que hemos hecho€ Lo que más me fastidia es que tenéis razón", declaraba el presentador. "Mirad, yo no empecé en televisión para convertirme en un busto parlante para leer lo que otro guionista con mucho talento ha escrito", expresaba antes de lanzar su mensaje definitivo. "He decidido, personalmente, sin consultarlo a nadie y quién no me crea me da igual, es que no me conoce€ He decidido que no voy a leer más. Aquí se acaba el Risto que lee "cués", ese paréntesis y continúa el Risto que simplemente dice lo que piensa. Prefiero improvisar mal antes que leer muy bien", declaró ante los espectadores y el equipo de colaboradores del programa.





Ristoy confesó que sus compañeros no sabían nada de eso. "Damos fé. Estamos flipando", declard Itziar Castro. Y es que Mejide quiso ser sincero ante la audiencia. "Este programa todavía está en emisión y todavía hay esperanza de que os guste. Pero, sobre todo, lo que tenemos que hacer es hacer autocrítica. Yo no quiero empezar a criticar a nadie más en este programa sin haber hecho una buena autocrítica aquí".