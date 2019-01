La abuela de Susana Montaña no se imaginaba que había acudido al plató de La Voz para escuchar a su nieta participando en las "Audiciones a Ciegas". La madrileña interpretó "I surrender" mientras su abuela, entre el público, no podía contener las lágrimas de emoción. "Ella es la responsable de que yo cante y no sabía que hoy iba a verme a mí", explicó la joven mientras su abuela se acercaba al escenario. Susana Montaña, de 18 años, es la nueva integrante del equipo de Paulina Rubio.