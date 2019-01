Las lágrimas de Almudena Cid en su romántico mensaje a Christián Gálvez : "Has hecho algo muy importante para mí"

El concurso Pasapalabra, que emite por las tardes Telecinco, capta cada día nuevos seguidores que se suman a la gesta que Fran González, el crack asturiano, que lleva meses luchando por el bote, realiza en el programa. El concursante ha conseguido dejar a tras a múltiples oponentes en su lucha por conquistar el ansiado bote (esta es la increíble cifra de dinero que le podría cambiar la vida a Fran Pasapalabra) que se le resiste y que tantas veces ha estado tan cerca de conseguir (en esta información te contábamos el mosqueo de los seguidores de Pasapalabra por esto que le pasó a Fran en el programa).

No obstante, el programa es mucho más. Aunque el clímax sea en los últimos momentos, durante la prueba del rosco, el espacio que conduce Christian Gálvez también muestra el lado más cercano de los concursantes y sus ayudantes famosos que acuden a echarles una mano para conseguir la mayor cantidad de segundos posibles. El último programa contaba con una invitada muy especial para Gálvez, su esposa, la ex gimnasta rítmica española Almudena Cid. La deportista, ahora reconvertida en actriz ayudaba a Antonio, el rival de Fran es esta última edición. Sin embargo, durante el programa ocurrió un hecho romántico y emocionante para todos los presentes, que hizo un paréntesis en la dinámica diaria del concurso. Antes de la prueba el rosco, Almudena Cid se levantó de su sitio y acudió al lado de su marido para darle "las gracias".

"Yo quiero decirte algo. Sé que estas cosas no te gustan nada, pero quería hacer delante de tu audiencia, mirándote a los ojos", comenzó la olímpica. "Siempre he dicho que después de mi carrea deportiva tú no me habías podido ayudar. El hecho de simplemente estar ya para mí fue una ayuda y era algo que tenía que transitar yo y superar yo misma. Y gracias a esas personas que de forma injusta te han tratado les tengo que dar las gracias a ellos también, porqué me he dado cuenta de que has hecho algo muy importante para mí y es tenerte como ejemplo en casa", continuaba. "La pasión que pones en Leonardo, tu curiosidad, toda tu investigación y el tiempo que inviertes en este personaje y muchos otros, me hicieron ver que podías coger otra profesión que no estuviera vinculada al mundo de Deporte o exclusivamente, que es la interpretación, sin tener una mirada crítica y que juzgase el que yo quisiera elegir otro camino. Y eso me los ha enseñado tú directamente", le dice Cid.

La deportista terminó su discurso entre lágrimas abrazada al presentador. "Muchísimas gracias por lo que has hecho por mí, porqué existen otros caminos, otras disciplinas que podemos elegir nosotros mismos. Así que muchas gracias", terminaba emocionada Almudena Cid. Después de abrazarse la pareja y besarse ante todos los presentes, el presentador también quiso lanzar un mensaje a la audiencia. "Si para que llegue esto en mi vida algunos me tienen que seguir señalando lo que me queda de vida como un intruso, bienvenidos seáis todos. Soy un intruso. Intruso en primer lugar en su corazón", decía el presentador señalando a su mujer.