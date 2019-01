En directo: Fran González se lleva el bote de Pasapalabra y te contamos todos los detalles al minuto

19: 45 Antes de que lo lograra Fran David Leo se llevó en su día 1.866.000 euros y Antonio Ruiz batió el récord con 127 programas y se embolsó 1.200.000 euros. Pero ninguno tuvo los seguidores que Fran.

19:42 Quedan apenas unos minutos para que Fran se lleve el bote de Pasapalabra. Hoy es un día importante para el asturiano. Ganará 1,5 millones de euros cuando logre completar el rosco 168.

Había desde hace tiempo la sensación de que algo como lo que hoy ha ocurrido iba a pasar. Fran tenía demasiados seguidores (y demasiados conocimientos) como para no conseguir finalmente su sueño de ganar el bote de Pasapalabra. Pero ¿cómo se gestó todo este fenómeno? Vayamos por partes.

Francisco González, vecino de Colloto en Oviedo y licenciado en Biología, llegó al programa después de que le animaran sus familiares y amigos. Todos querían que se presentara. Sabían que tenía posibilidades porque Fran (tal y como él mismo reconoció en una entrevista en este periódico de la que tienes el vídeo a continuación de este párrafo), llevaba años viendo Pasapalabra. Se lo había visto incluso "cuando lo emitía otra cadena" (no hay que olvidar que este formato empezó en Antena 3. Lo cierto es que González se había estudiado todos los programas. "Cuando no podía me los grababa", confiesa. Y buscaba en el diccionario. Su nivel de control llegó a ser tal que acabó presentándose. Pero no se ganó al público por su sabiduría. O al menos no sólo.

Durante varias semanas González estuvo enfrentado a Aurora, una cordobesa que buscaba ganar dinero para ayudar a su hermana emprendedora que acababa de fundar una firma de moda. Ahí tuvo varios gestos (llegando incluso a dejar que ganara su contrincante para volver a verla en el siguiente programa) que hicieron que poco a poco la gente empezara a quererle y a hablar de él en redes sociales. Cuando confesó que quería el dinero para montar un laboratorio en el que trabajar y para ayudar a su sobrino con los estudios González acabó de meterse al público en el bolsillo. Pero luego hubo más.

Fran tuvo que abandonar el formato de la principal cadena de Mediaset España por "motivos familiares". Estuvo semanas fuera de la televisión y eso se notó. Sus fans pedían su vuelta por redes sociales. Pero no sólo se notó su hueco en el rosco. También en los datos de audiencia que los jefes de Telecinco recibían cada mañana. Y por eso su vuelta fue anunciada hasta en el informativo de la cadena.

Fran volvió para batir récords. Primero consiguió el de ser el concursante con más programas de Pasapalabra a sus espaldas (justo cuando Los Lobos batían en Antena 3 el de los concursantes que más han aguantado en un programa de televisión). Luego logró el de ser la persona que más segundos había acumulado para ganar el rosco (no en vano en varias ocasiones se quedó a sólo una respuesta de ser milloinario). Y por fin€el dato de la audiencia. Durante varios días (se espera que hoy pase lo mismo), González logró convertir el rosco en el que se jugaba un premio millonario en lo más visto del día en la televisión. Fue el minuto de oro. Un premio reservado siempre para los grandes.