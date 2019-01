La dura confesión de Irene Villa sobre el día del atentado: "Mi padre deseó que no sobreviviera"

El 17 de octubre de 1991 la vida de Irene Villa cambió para siempre. La hija de la funcionaria de la Dirección General de la Policía María Jesús González y de Luis Alfonso Villa, fue víctima con tan solo 12 años de un grave atentado de la banda terrorista ETA en la calle Carmena del barrio madrileño de Aluche al explotar la bomba que estaba adosada en el coche en el que viajaba de camino al colegio junto a su madre.



El pasado jueves, 24 de enero el programa de La Sexta "¿Dónde estas entonces?" presentado por Ana Pastor, repasaba la historia de aquel año y contó con Irene Villa y María Jesús González como principales protagonistas. Madre e hija recordaron aquel día negro en su vida. "Cuando explotó la otra bomba, estábamos desayunando. Y luego me acuerdo que Virginia (hermana de Irene Villa) dijo, yo no me voy, me quedo aquí con vosotras. Y le contesté, de eso nada, tú lo que quieres es perderte una clase, de eso nada. Y se fue. Y luego me acuerdo también que cuando subimos al coche Irene me dijo "¿y si nos han puesto una bomba a nosotras? Y le dije, a ver Irene, eso se lo ponen a gente importante y tú y yo no lo somos, así que su anda que no vamos al cole. Y ya no em acuerdo de nada más hasta que me desperté", relataba María Jesús González.





Uno de los acontecimientos que marcó 1991 fue el atentado de ETA en el barrio de Aluche. Irene Villa y su madre María Jesús empezaban su día como cualquier otro, así lo recuerdan: #DóndeEstabas91 pic.twitter.com/gQ2N9zFrEm — Dónde Estabas Entonces (@dondeestabas) 24 de enero de 2019

.@_IreneVilla_: "Mi padre deseó que no sobreviviera porque pensaba que iba a tener una vida terrible". La recordaba mucho más mayor, era una niña de 12 años ?? #DóndeEstabas91 pic.twitter.com/KlY4XkSxT6 — Javier Guzmán (@javierguro) 24 de enero de 2019

Irene y María Jesús se vieron por primera vez tras el atentado a través de las pantallas de televisión...así fue ese momento. #DóndeEstabas91 pic.twitter.com/cpUXAtRzKl — Dónde Estabas Entonces (@dondeestabas) 24 de enero de 2019

En otro momento del programa Irene Villa confesó un deseo que tuvo su padre en ese momento.. En el atentado, Irene perdió las piernas y tres dedos de una mano. Su madre, una pierna y un brazo.Uno de losfue la conexión que se realizó en directo en el programa "De tú a tú" presentado por Nieves Herrero. Pastor recuperó también ese emotivo recuerdo en el que la joven Irene de 12 años y su madre conectan desde el hospital la una con la otra. Ambas están postradas en la cama y con el rostro marcado por las heridas del atentado. La conversación entre ellas quedó grabada en la memoria de todos los espectadores. "Fue muy emocionante y una inspiración verla", reconocía Villa a Ana Pastor.