Desvelado quien es el favorito para ganar Gran Hermano Dúo meses antes de la final

Un concurso como Gran Hermano Dúo genera división entre la audiencia. En realidad el formato está diseñado para eso: para que haya distintos favoritos y para que cada uno elija que concursante quiere que gane esta edición que sólo se diferencia de Gran Hermano VIP en que en esta ocasión los famosos acceden a la casa por parejas. Pero. ¿quiénes son en este experimento los favoritos de la audiencia? Pues sólo hace falta darse una vuelta por las redes sociales del GH Dúo para darse cuenta. A pesar de que quedan aún meses para el final del formato (aunque vaya mal de audiencia se espera que Telecinco prolongue el chicle de GH Dúo hasta que pueda estrenar Supervivientes), ya se pueden dar varios nombres. Y uno sobre todos ellos.

En el chat en el que participan los espectadores durante los directos (disponible en Youtube) hay dos nombres que suenan con fuerza como favoritos del formato. Entre ellos destaca una mujer a la que siempre le ponen el apellido de "ganadora". Se trata de Sofía. Su nombre es el que más se repite entre los seguidores del programa sin duda alguna. La primera de las favoritas están dando juego en la casa con varios frentes abiertos. No hay que olvidar que Telecinco escogió a varios famosos para que entrara en la vivienda de Guadalix con gente con la que previamente ya habían mantenido una relación o estaban a punto de romper. Saecun podría hacerse con el triplete después de ganar ya dos ediciones de Gran Hermano, la primera de ellas la de anónimos que fue donde se dio a conocer. De hecho este primer programa de GH (el original), no se va a emitir este año por primera vez frenando de esta manera la "cantera" de famosos para el universo Mediaset. Pero Sofía no es la única favorita.

¿Quiénes serán los próximos famosos en saltar a la palestra? Los que participen en Supervivientes. Y es que Mediaset ya está trabajando en el nuevo formato del reality más famoso de su principal cadena (más abajo puedes leer quienes están ya negociando su entrada). No en vano el programa en el que se lleva a más de una decena de famosos a una isla desierta llena muchas horas de programación. Además de la gala semanal Telecinco emite otra con resúmenes, un última hora y microespacios a diario en varios de sus canales. Eso sin contar, claro está, la gran cantidad de espacio que este tipo de programas llena en otros formatos de la misma cadena que tienen tertulias en las que se debate una y otra vez y con todo detalle lo que pasa tanto en la casa de GH Dúo (o antes en la del Vip) y en la alejada isla de Supervivientes.

En este enlace puedes consultar todos los famosos que están negociando con Telecinco. Y es que los hay de diferentes precios y diferentes cachés. Todo será cuestión de esperar a ver en qué queda la lista de quienes irán a repoblar la isla desierta en la que este año se celebrará Supervivientes.