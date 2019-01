El gesto que ha dado "asco" a los espectadores que siguen Gran Hermano Dúo

Es algo normal si se tiene en cuenta que es un programa de convivencia de más de una decena de personas dentro de una casa. Pero no deja de ser sorprendente a veces que dentro del propio inmueble no sean conscientes de que se les está viendo por la televisión en toda España. Por eso a muchos de los que ven el canal 24 horas de este programa a través de la plataforma Youtube no deja de darles (tal y como ellos mismos reconocen) "mucho asco" que los concursantes "coman con la boca abierta". "Habría que echarlos por eso", llegaba incluso a comentar una de las espectadoras esta mañana durante la retransmisión del desayuno de los concursantes.

Lo cierto es que esta nueva edición de Gran Hermano está siendo de lo más polémica. Y eso era algo que se veía venir desde hace tiempo. Telecinco ya la preparó con esa intención a pesar de que la audiencia no está siendo tan buena como la que se esperaba en un primer momento. No en vano el principal canal de Mediaset venía de cosechar un gran éxito con la edición de Gran Hermano VIP. La última edición de este concurso en el que varios famosos encerrados en la casa más famosa de la televisión compiten por convertirse en los que se lleven un maletín de ganador con 100.000 euros en efectivo logró grandes datos de seguimiento tanto en directo como en redes sociales. Esperaban que la edición "Duo" tuviera otro tanto de lo mismo.

Pero Gran Hermano Dúo es un experimento. Se trata de la primera vez que Telecinco hace algo así. Aprovechando el tirón de la edición VIP se pretendía meter en la misma casa a personas que hubieran tenido enfrentamientos previos (en este enlace te contamos las primeras lágrimas que se vivieron dentro de la casa), para dar una polémica que luego llegara a otros programas de la cadena.

Pero el reality por excelencia aún no ha llegado. Empezará dentro de unos meses. Será entonces cuando arranque en Telecinco Supervivientes, el programa en el que varios famosos conviven en una isla desierta por llevarse un premio final que, en esta ocasión sí, se ganan más a pulso pasando hambre, frío y todo tipo de necesidades delante de las cámaras con tal de tener unos cientos de miles de euros más en la cuenta de banco. En este enlace te contamos qué famosos están ya negociando con Telecinco.