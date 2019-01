La foto más comentada de Fran Pasapalabra en la intimidad que ha enamorado a sus seguidores

Que Fran se ha convertido en uno de los concursantes de televisión más queridos de toda España es algo que ya casi nadie discute. No en vano cientos de personas lucharon durante semanas en redes sociales por algo que consideraban injusto: que (a su juicio) a González le pusieran preguntas más difíciles que a sus contrincantes a la hora de enfrentarse al rosco. Por eso no sorprende que triunfe tanto en redes sociales en donde también (hay que decirlo) protagonizó alguna que otra polémica como la que te contamos en esta noticia.



El pasado jueves Fran González, vecino de Colloto y licenciado en Biología, llegó de vuelta a casa después de varias intensas jornadas en Madrid. Y posó orgulloso con su trofeo de Pasapalabra en el salón. Más de 5.000 personas han compartido una foto en la que se ve a un Fran deslumbrante de alegría. No es para menos. Gracias a su gesta y a haber participado en más de un centenar de programas González ha logrado ganar casi un millón y medio de euros. Pero todo tiene su lado negativo. O más bien "menos positivo". No todo el dinero es para él. En cuanto reciba todo lo que le debe Mediaset parte va a ir destinado a la caja común. Hacienda se llevará casi la mitad del dinero por el que Fran ha estado peleando durante decenas de tardes en el principal canal de Mediaset. ¿Quieres saber cuánto dinero es exactamente el que se lleva González? En este enlace te lo contamos. La respuesta te va a sorprender.





Aquí, con el bonito trofeo que nos han regalado de @pasapalabraT5 . Es un orgullo enorme. pic.twitter.com/igH1OrJV0g — Francisco José González Arias (@FranPasapalabra) 24 de enero de 2019

Si por algo se ha ganado Fran el corazón de los espectadores es por ser una persona humilde pero también muy familiar.El propio concursante confesó en una entrevista en televisión el pasado fin de semana que ya se ha gastado parte del premio. En este enlace te contamos qué es ha comprado (aunque es verdad que de momento no ha necesitado mucho) Pero Telecinco no va a dejar pasar a Fran Pasapalabra. De momento va a seguir ligado al programa de dos maneras: gracias a la "letra" que le han dedicado (aquí te lo contamos) y dentro de lo que se ha llamado la "Academia de Pasapalabra" en donde están los mejores del formado y en donde (por cuestiones obvias) no podía faltar el asturiano. Sus fans agradecen que Fran no se vaya de la pantalla.