Fran Pasapalabra abandona España: esta es la razón por la que ha hecho las maletas

Fran González se ha convertido en una de las personas más famosas de España. Se vio claro hace apenas unos días cuando le vimos paseando por los pasillos de Telecinco. Le paraba todo el mundo para hacerse fotos con él. Hasta Belén Esteban quiso conocerle. La tertuliana más famosa de Sálvame llegó incluso a pedirle a González compartir un momento frente a la cámara para inmortalizar el encuentro. Por eso no es extraño que a González le paren por la calle y hasta se agobie con sus carácter tímido y familiar. Pero esa no es en el fondo la razón de que se vaya al extranjero.

González va a abandonar España en los próximos días para irse a Irlanda a estudiar inglés. Era una de sus asignaturas pendientes y ahora que tiene dinero (y tiempo) quiere finiquitar asuntos pendientes. Entre ellos el de salir al extranjero. De hecho a lo largo de los más de cien programas que estuvo participando en el Pasapalabra Fran confesó en varias ocasiones que quería el dinero para ayudar a su familia (dice que quiere pagarle los estudios a su sobrino), para viajar y para poder trabajar en lo suyo (González era licenciado en Biología y trabajaba en un laboratorio hasta la fecha). Y ya ha empezado a hacer planes.

De hecho el pasado fin de semana en un programa de Telecinco González ya confesó en qué se había gastado ya la primera parte de su premio. Y siguiendo su carácter familiar y desinteresado el asturiano se gastó parte de su dinero en un regalo para sus padres (en este enlace te lo contamos).

Pero ojo, que aunque Telecinco haya anunciado que el bote de Pasapalabra era de más de millón y medio de euros eso a día de hoy no es del todo real. Y no lo es porque el año que viene, en cuanto el premio contabilice en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (la declaración de la Renta) de Fran, Hacienda se quedará con más de la mitad de ese premio aunque los responsables del ministerio no hayan jugado nunca en el programa de las tardes de Telecinco. En este enlace te contamos cuánto dinero va a tener que pagar Fran González al ministerio que en el fondo somos todos. Quizá si hubiera ganado el premio en el país al que ahora se va González tendría que pagar bastantes menos impuestos. Todo sería cuestión de calcularlo.