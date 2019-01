La curiosa razón por la que Fran Pasapalabra ha vuelto a ser noticia en todo el país

Fran González se ha convertido en uno de los concursantes más conocidos (y queridos) de la televisión. Tanto que ya se ha hecho famoso más allá del concurso de Telecinco que le hizo saltar a la fama: el Pasapalabra de Telecinco. De hecho, sin ir más lejos, ayer Fran volvió a ser noticia y lo fue en un mundo curioso que este asturiano licenciado en Biología y vecino de Colloto, no había pisado mucho hasta la fecha: el fútbol. Y es que la cuenta oficial de este equipo utilizó el rosco final que permitió a González ganar más de un millón de euros para hacer una pequeña broma. Pequeña pero resultona, que ya la han visto medio millón de personas.



Fran González ganó el rosco la semana pasada. Le pasó lo que le pasaba casi siempre. Acertó todas las preguntas hasta que sólo le quedaba una letra para resolver todo el rosco. La "R". Una letra y unas imágenes que el Betis aprovechó ayer para lucir su buena racha en la Copa del Rey. A continuación te reproducimos el tuit.





Fran González sigue cosechando éxitos después de su paso por Pasapalabra. Fueron más de un centenar de programas en los que el asturiano logró ganarse tanto el cariño como el respeto de todos los espectadores. Y fue en parte gracias a su carácter. No en vano sus seguidores destacan de Fran que es una persona muy familiar y muy tímido.PeroLo primero que le ha cambiado, como no podía ser de otra manera, es el bolsillo (que ahora está más lleno). Pero ojo que no es oro todo lo que reluce. Hacienda se ha llevado parte de su premio. Casi la mitad. En este enlace puedes leer lo que se va a llevar Fran tras el concurso . Y no lo ha hecho en ningún capricho. Les ha comprado a sus padres algo que necesitaban. En esta noticia te lo contamos hace días tal y como él mismo lo reconoció en una entrevista en un programa de televisión del fin de semana en Telecinco. Fran sigue cosechando éxitos y ganando amigos allá donde le lleva su paso por Pasapalabra.