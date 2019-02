Un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa sorprende a sus seguidores anunciando su boda

Puede que fuera para frenar los rumores de los cientos de personas que decían que su noviazgo había sido falso, puede que sólo quisieran demostrar la fortaleza de la pareja o puede que todo sea real. El caso es que uno de los últimos tronistas en pasar por el trono del conocido programa de televisión Hombres y Mujeres y Vieceversa, Álex Bueno, anunció hace días por sorpresa que se casa con Fiama, la chica que conoció durante su andadura en el programa de Mediaset en el que chicos y chicas de toda España buscan el amor.

"Muchos me decís que es muy pronto para casarnos, que sólo llevamos un mes pero realmente nosotros sentimos que es el momento y que lo teníamos que hacerlo. Estamos convencidos de ello", reafirmó el propio Bueno en una conversación mantenida con sus seguidores hace días a través de su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que aunque muchos de los fieles al programa ya seguían al propio Bueno en redes sociales y se habían enterado de la noticia no fue hasta hace unos días cuando el tronista confesó la futura boda en el propio programa de Mediaset, al que volvió para ser entrevistado de nuevo por la presentadora del formato y para mostrar ante todos que su relación marcha correctamente.

Hombres y Mujeres y Viceversa lleva ya meses emitiéndose en Cuatro. Después de la polémica decisión que tomó Mediaset España (el grupo de comunicación propietario de la licencia del canal), de trasladar el que había sido su programa insignia en el mediodía de Telecinco a su segundo canal, los datos de audiencia parece que vuelven a acompañar a esta nueva etapa del formato, que se ve sobre todo en vídeo bajo demanda entre la gente más joven que se conecta a la televisión a horas en las que el formato no se está emitiendo. Pero ese cambio de canal no fue el único que afrontó el programa. De hecho no fue ni tan siquiera el más importante. Mediaset también decidió entonces cambiar hasta de presentadora. Lo dejó Emma García, que había lanzado el formato hace años (no sin polémica por la imagen de la juventud y de sus relaciones sociales que se da en este programa de búsqueda de pareja) y lo asumió Toñi Prieto, llegada directamente desde el magacine de las tardes del fin de semana que hasta meses antes había presentado la muy querida María Teresa Campos, otro gran emblema de la cadena que también fue apartada en su momento.