Estalla la guerra en Gran Hermano Dúo: "Era una falsa desagradecida"

Estaba claro que no hay edición tranquila de Gran Hermano. Y menos si en la casa más famosa de la televisión los que conviven son famosos. Por eso este Gran Hermano Dúo que Telecinco se sacó de la manga después del éxito de la última edición VIP (cerrada hace apenas unas semanas), está dando mucho de si en lo que a polémicas se refiere. La última en protagonizar un encontronazo (en esta ocasión con alguien de fuera de la casa) ha sido Ylenia.

La concursante ya vivió hace varios días otros momentos de tensión con las dos personas con las que entró a participar en el concurso. Pero lo que no esperaba es que los dardos contra ella llegaran, también, desde fuera de los muros de Guadalix. En este caso ha sido Rafa Mora, el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y actual colaborador de Sálvame, el que ha cargado contra la que fuera una de las protagonistas de Gandía Shore.

Durante una conversación Sofía Secun (una de las favoritas para ganar el programa según la audiencia tal y como te contamos en este enlace), Ylenia criticó la actitud de Mora. "Es un rencoroso, lo suyo nunca fue amistad. Seguro que me está dando caña, me odia. Todo lo que tuvo conmigo fue interés puro y duro. Me llamaba para los bolos y poco más, no ves que siempre va por el artisteo de turno, por la moda", confesó Ylenia se supone que siendo consciente de que todo lo que pasa en la casa se graba durante 24 horas y sabedora de que sus palabras iban a tener consecuencias fuera.

Mora no esperó ni a salir en el programa de las tardes de Telecinco. Contestó a Ylenia directamente en su perfil de Instagram en el que está en contacto con sus seguidores y narra su día a día. "Desagradecida, tanta silicona no puede ser buena", le espetó.

Gran Herma no Dúo continuará en la antena de Telecinco durante los próximos meses. Se espera que el reality se prolongue (como poco) hasta que se inicie la nueva etapa de Supervivientes, el programa en el que varios famosos conviven en esta ocasión en una isla desierta y que también va a dar mucho que hablar. Hace varios días también te contamos (en este enlace lo puedes leer) los primeros fichajes que Telecinco está intentando hacer para llenar la parrilla de salida de famosos de este nuevo concurso. Todo será cuestión de esperar a ver quién finalmente confirma su participación.