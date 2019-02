El parecido más que razonable del que pocos espectadores de Pasapalabra se han dado cuenta

Pasapalabra se ha convertido, en parte gracias a Fran González, en uno de los programas más vistos de la televisión. El formato congrega cada día a más de tres millones de personas que siguen el día a día de sus concursantes sea quién sea el que se sitúa tras el rosco. Ahora el premio es menor (Fran González se llevó a su casa en Colloto hace semanas un bote de más de un millón de euros), pero a pesar de todo hay gente que quiere seguir participando. Hace días pasó por la pantalla de Telecinco una mujer con un parecido más que razonable que puedes ver en la publicación bajo estas líneas.





Muchos de los que reaccionaron a esta publicación llegaron incluso a discutir si no se trataría de la misma persona.Y es que el caso de Fran no fue el único que durante semanas llevó a los espectadores a querer conocer un poco más a una persona que pasara por el formato.Durante la ausencia de este asturiano (tuvo que faltar varias semanas por "causas familiares"), la audiencia también le cogió cariño a Aurora, una cordobesa que había acudido al formato de Telecinco con la esperanza de conseguir algo de dinero con el que ayudar a su hermana: una joven modista que acababa de fundar una marca de moda.y se quedó en el formato durante más de 100 programas logrando, de esta manera, un récord y llevándose un bote de más de un millón de euros.Un bote que, el propio Fran lo confesó hace días, el asturiano ya se ha empezado a gastar.En este enlace te lo contamos . Una pista: no es nada que él necesite ni de lo que (al menos de momento) él mismo se vaya a beneficiar. El tiempo lo dirá.