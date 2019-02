Así reacciona la audiencia al momento más comentado de Gran Hermano Dúo: "Ya era hora"

Estaba claro que antes o después iba a pasar. No hay edición de Gran Hermano que no acabe con un romance. Y puede que cuanto más "raro" o (mejor dicho) poco común, mejor. Este año la pareja ha tardado en salir pero finalmente hay romance. Hasta con beso. Antonio Tejado y María Jesús se dieron un buen beso durante la fiesta de cumpleaños de Paquirrín que se celebró en la casa el pasado jueves después del programa. Ambos se habían acercado durante los últimos días y el alcohol (que en la casa es lo único que parece que no falta nunca) hizo el resto.

El cotilleo no ha pasado desapercibido entre los que comentan el programa en redes sociales. Los seguidores más fieles del GH se dividen entre quienes no les parece bien la nueva pareja y los que con toda lógica respetan que siendo mayores de edad hagan lo que quieran. "Estan sin pareja ni uno ni otro pueden hacer lo que les de la gana que la vida son dos días", insistía una espectadora hace apenas unos días en Twitter abriendo un amplio debate. "A mi Antonio me parece insoportable pero si a ella le gusta que disfrute", enfatizaba otra. En lo que parecían estar todos de acuerdo es que en ambos, tanto Antonio como María José, parecían haber esperado a que Sofá abandonara la casa (expulsada después de ser nominada) para ir adelante con su romance. Lo cierto es que la salida de Sofía sorprendió a todo el mundo. Casi nadie la esperaba. No en vano ella era desde hacía tiempo la favorita del público para hacer el triplete y conseguir ganar el tercer reality al que se presentaba.

Pero también hay críticos con María Jesús en el debate. "Esta mujer hace lo que sea con tal de estar en la casa. Que pereza me da", criticaba un usuario de Twiter hace unas horas. "Así el encierro es más entretenido. Romance falso o no seguro que lo van a pasar mejor que los otros, que gocen que la vida es corta", señalaba otra internauta. "María Jesús tiene que ser la ganadora por todos los momentos que nos da y por haber conseguido echar a Sofía, ahora que digan que es estrategia porque están nominados algunos de los dos", enfatizaba otro.

Lo que está claro es que real o no el "romance" le viene muy bien a la cadena. No en vano Telecinco va a conseguir que se enganchen nuevos adeptos al formato tanto a las galas d ellos jueves como al resto de sus diferentes debates y programas especiales. Y todo en un momento en el que la audiencia de GH Dúo no deja de crecer en buena medida gracias a que se van agotando las series y los programas que tenía como competencia directa y que cada jueves le robaba parte del pastel de la audiencia.