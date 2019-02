La razón por la que Antonio Tejado se ha pasado la noche en vela en la casa de Gran Hermano Dúo

El despertar en la casa más famosa de la televisión no debe ser algo sencillo. No debe serlo sobre todo por tener decenas de cámaras rodeando la habitación en la que tratas de descansar. Pero la mañana de hoy ha sido especialmente complicada para Antonio Tejado, el que se ha convertido casi por derecho propio en el famoso más controvertido de la casa de Gran Hermano Dúo confesó esta mañana que no había pegado ojo en toda la noche. "No he podido dormir ni un solo minuto", aseguró nada más levantarse cuando se encontraba en el baño en compañía de María Jesús, la exmodelo que se ha convertido en su actual pareja dentro de la casa.

Al parecer, y tal como explicó el propio Tejado, no durmió nada como consecuencia de una suerte de intoxicación alimenticia. La comida que cenaron en la casa "no estaba buena" y algo le sentó mal. Desde luego lo que impidió a Tejado conciliar el sueño no fue, tal y como muchos se temían, los miles de comentarios que ha suscitado en las redes sociales su nueva relación. Sobre todo porque al estar aislado él no puede ser consciente de esas críticas. Y es que la red se ha dividido entre quienes aseguran que su amor es verdadero y quienes ven en él y en su pareja una clara estrategia de estar juntos para quedarse dentro de la casa de Gran Hermano Dúo. En este enlace puedes ver todas las críticas que han surgido en las últimas horas hacia los dos concursantes del reality más famoso de Telecinco.

La de Antonio y María Jesús ha sido la primera pareja que se ha formado en un concurso en el que en realidad (o al menos esa era la teoría) todos entraban emparejados. De hecho este Dúo se concibió desde la principal cadena de Mediaset como una fórmula para continuar el Gran Hermano Vip, aquel que consiste en encerrar dentro de la casa al mayor número de famosos posible para que convivan durante tres meses. La última edición de este formato había tenido unos datos de audiencia tan buenos que Telecinco no estaba dispuesta a renunciar a seguir con al racha. Por eso después de la Navidad volvió a abrir la casa pero esta vez en una edición especial en la que los conocidos (muchos de ellos ya habían participado en la versión VIP) entraban a la casa de Guadalix de la Sierra con sus parejas o exparejas. La idea es que hubiera polémica antes incluso de que se cerraran las puertas de la casa y empezara la convivencia.

Ahora Telecinco ya piensa en su próximo programa de famosos. En esta ocasión será su ya mítico Supervivientes. En este enlace te contamos hace varias semanas los nombres de los famosos que empiezan a sonar con fuerza para participar en este formato. Una lista a la que, sin duda, se irán sumando nuevos nombres.