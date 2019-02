Chicote habla de su espectacular pérdida de peso: "no se quién ha soltado esos bulos"

La imagen de Alberto Chicote ha cambiado radicalmente. Hace días te mostrábamos (en este enlace lo puedes leer) cómo se habían transformado el cocinero más famoso de la televisión. Casi nada queda ya de aquel chef entrado en carnes que reñía a los propietarios de los restaurantes a los que iba a visitar con su programa Pesadilla en la Cocina. Ahora la imagen es bien distinta. De hecho y a la espera de que se estrene la nueva temporada de su programa, cada vez que Chicote hace su aparición en cualquier acto público al que le invitan despierta los mismos comentarios. Todo el mundo alaba lo que ha adelgazado y el espectacular cambio físico que eso supone.

Pero su cambio también despierta alguna que otra envidia. Y es que muchos intentan perder peso como él y no lo consiguen. De hecho hace días que el famoso chef (que actualmente posee varios restaurantes en Madrid que combina con sus apariciones en televisión), contestaba airadamente en redes sociales a quienes cuestionaban que su pérdida de peso fuera del todo natural y que no se hubiera ayudado de ningún tipo de operación. "No se quién ha soltado el bulo de la cirugía. En mi caso sólo he cambiado mis hábitos alimenticios y de ejercicio", afirmaba el cocinero haciendo hincapié en que los cambios que ha experimentado van a ser "para siempre".

Muchos usuarios le preguntaban por cómo lo había hecho. Para Chicote la única receta a la hora de perder peso con salud (y no volver a recuperarlo) es comer comida sana, hacer ejercicio de manera diaria (o al menos moverte unos determinados pasos cada día), y (eso siempre) ponerte en manos de un nutricionista profesional que es el que mejor conoce tu cuerpo, el que te puede hacer un estudio adecuado a tus necesidades y el que puede guiarte por el camino del éxito. Privar a tu cuerpo de determinados alimentos, insisten los profesionales, puede que no sea del todo buena idea.

Chicote acaba de emprender un nuevo proyecto profesional en Madrid. Se trata del restaurante Puerta del Sol, un establecimiento en el que, tal y como el propio chef afirmaba, todos los días se toman como postre las uvas de fin de año. Una idea que a buen seguro que tuvo después de (un año más) volver a protagonizar la entrada del año en Antena 3 junto a Cristina Pedroche. Y todo aún sabiendo que muchos de los que vieron al cocinero en realidad estaban esperando fijarse en el vestido de su compañera. El "tándem" logró ser segundo sólo por detrás de la ya tradicional Televisión Española y batiendo el récord de la cadena.