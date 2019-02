Antonio Tejado estalla en la casa de Gran Hermano Dúo: "Tengo ganas de salir, no tengo miedo a lo que me digan"

Antonio Tejado estalla en la casa de Gran Hermano Dúo: "Tengo ganas de salir, no tengo miedo a lo que me digan"

Antonio Tejado es consciente de la expectación que está despertando en el entorno mediático su relación con María Jesús dentro de la casa de Gran Hermano Dúo. A apenas unas horas para que se celebre en todo el mundo el día de San Valentín, Tejado y la exmodelo son la única pareja que ha cuajado dentro de la casa. Y eso hace que muchos estén hablando de ellos casi tanto como de la actitud violenta de Kiko Rivera que hace unos días hizo que muchos pidieran su expulsión y que puedes leer en este enlace.

Pero a Tejado no parece importarle lo que se está diciendo fuera de la casa de su relación. (Aquí puedes leer los comentarios que generó en un primer momento esa decisión de iniciar lo que parece una relación seria con María Jesús). Al menos así lo dijo esta mañana. "A mi no tiene nadie que decirme nada. Cuando salga veré lo que se está diciendo y los vídeos que se están poniendo de lo que aquí pasa pero la gente no tiene ni idea de lo que se siente aquí dentro. Tengo ganas de salir, no tengo miedo a lo que me digan", aseguró durante el desayuno de hoy.

Tejado se vino tan arriba que siguió su monólogo después de que varias de sus compañeras le intentaran hacer entender que puede haber opiniones para todos los gustos fuera de la casa y que no todas tienen que gustarle. "Es que no tengo ningún miedo a lo que pueda esperarme fuera, que me digan lo que quieran yo se lo que estoy haciendo", razonó.

Lo cierto es que Tejado se está convirtiendo en uno de los favoritos del formato. No hay que olvidar que tiene muchos seguidores fuera aunque ahora esté en el punto de mira. Tantos como "haters" tenía Sofía Secun, la anterior favorita que todo el mundo pensaba que iba a ganar y que finalmente se va a quedar con las ganas después de que la audiencia la expulsara.

Lo cierto es que el romance de Tejado le está viniendo bien a Telecinco, que está consiguiendo una importante cuota de pantalla con GH Dúo, un programa que nació después de la edición VIP del formato y que hasta la fecha no había conseguido los mismos datos de audiencia que el formato que se podría considerar su hermano mayor. Algo que ahora, o al menos eso parece, está empezando a cambiar. Se espera que la audiencia siga subiendo hasta la gran final del concurso.