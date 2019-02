Las explicaciones de Alberto Santana tras la polémica en "Mujeres y Hombres y Viceversa"

Cuando parecía que el torno de Noelia iba a terminar con final feliz, tras veinticuatro pretendientes y tres finalistas, todo saltó por los aires cuando un inesperado personaje saltó al plató para pedirle a la tronista que se fuera a su lado. Santana fue el culpable de que Noelia terminara llorando ante la mirada atónita de Toñi Moreno.

"No he venido aquí ni a molestar ni mucho menos. Tú sabes que me gustas desde el principio, yo creo que yo a ti también, luego se torció un poco la cosa cuando empezamos a grabar juntos. Hubo unos momentos de tensión y mal rollo entre nosotros en la casa", se excusó Santana. "Tienes que escuchar a tu corazón", le dijo la presentadora del programa, "¿Tú que quieres hacer? ¿Con quién te quieres ir?", continuó la conductora de MYHYV

Noelia no quiso despejar las dudas, aunque aseguró no estar enamorada de Santana, pero que algo si que sentía por el tronista. La última propuesta de Alberto Santana para Noelia fue la de irse a su trono, algo que ella no aceptó. "Ahora lo que necesito es tiempo y si me voy de aquí es sola". Por ese motivo dos de los pretendientes de la muchacha decidieron abandonar el plató tras la incertidumbre creada por Santana.

Tras todo lo sucedido delante de las cámaras y tras los abucheos por parte de la grada de Hombres y Mujeres y Viceversa el tronista quiso salir a la palestra para defenderse. Alberto Santana emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que podía leerse:

"Que quede claro que yo no quería ir al programa ni a la final de Noelia. Era su final y su trono, pero si ella comenta días antes de su final a la dirección del programa y a mí que se quiere ir conmigo, pues el programa creyó oportuno por respeto a sus pretendientes, a la audiencia del programa, que esto se supiera y no se omitiera para que nadie se sintiera engañado y tomaran sus propias decisiones. Yo no he pedido nunca ser protagonista directa ni indirectamente de su trono. Yo le pedí una cita hace meses que no pudo ser y se cortó de raíz. Yo tengo mi trono, unas chicas maravillosas por las cuales tengo sentimientos, que están desde el principio como yo, que están muy avanzadas y de las cuales, entre ellas está mi elegida. Solo le ofrecí darle una cita como su fuera una chica más sin ventajas ni favoritismos. Si ella no hubiese comentado nada a nadie, a mi no me hubiesen llamado ni llevado. Fin."

Las palabras de Santana no han dejado a nadie indiferente y tampoco han hecho que se aclare el final del trono de Noelia, la más perjudicada al fin y al cabo con toda esta situación.