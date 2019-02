Así es Jero Hernández, el nuevo Fran de Pasapalabra: estudioso, solidario y con amplia experiencia en concursos

A sus 53 años, Jero Hernández puede presumir de ser uno de los concursantes más queridos y más respetados de la televisión en España. Ya pasó tanto por Pasapalabra como por Saber y Ganar, pero ahora tiene un nuevo reto en el formato de las tardes de Telecinco: le han señalado como el sustituto del asturiano Francisco González, que hace semanas dejó libre el hueco de este concurso al haber conseguido superar el rosco, llevándose a casa un premio de casi un millón de euros acumulado después de muchas semanas de concurso. El propio Christian Gálvez (el presentador del concurso) confesó a Jero que la organización de este programa tiene puestas en él las mayores esperanzas para seguir con la buena racha (tanto de audiencia como de premios) que les había dado Fran.

Jero ya participó en Pasapalabra. Consiguió ir superando programas, pero finalmente un concursante le ganó en el rosco antes de que pudiera completar todas las respuestas, y no logró llevarse un millón de euros. Se tuvo que "conformar" con un premio de 133.000 euros (nada desdeñable, por otra parte). Lo que hizo con el dinero demuestra cómo es. Hernández decidió repartir parte de su premio entre Cáritas, una asociación de lucha contra el cáncer y un proyecto de un joven emprendedor de la Universidad de Salamanca.

Y es que Hernández trabaja desde hace años en el centro educativo salmantino. Es precisamente ese puesto de trabajo el que le ha permitido, asegura, cargarse de conocimientos. "No soy experto en nada pero desde siempre me interesa todo. Trabajar aquí me ha permitido siempre hacer preguntas e interesarme por todo tipo de temas", aseguró el propio salmantino en una entrevista con el canal de televisión de su universidad que se colgó en la web de la Usal hace meses,cuando participó por primera vez en Pasapalabra (aquí puedes leerlo).

Ahora Jero tiene un gran reto por delante. Lo que es seguro (bastaba hace días con mirar las redes sociales para darse cuenta) es que Jero va a tener buena entrada entre los espectadores. Muchos de ellos ya destacaban hace días su humildad como uno de los aspectos que más les gustaban. Y es que ganar al público es más que importante a la hora de participar en este tipo de concursos. Y parece que esa guerra, al menos de momento, ya la tiene ganada. Todo sea ver cómo se enfrenta hoy a su nuevo reto. Desde aquí sólo podemos desearle la mejor de las suertes en esta nueva aventura. Le seguiremos de cerca.