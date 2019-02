Vuelco en GH Dúo: este es el nuevo favorito para la audiencia que podría ganar el concurso

Gran Hermano es un programa vivo. Y eso vale tanto para la edición de anónimos como para las de famosos (la VIP y la Dúo que se está emitiendo en estos momentos). Y es que si algo tienen en común ambas versiones del formato es que el favorito del público cambia conformen van avanzando las semanas. Por eso es tan sumamente importante la convivencia. De hecho hay un dato que lo demuestra: hace semanas en los foros de internet se aseguraba (aquí lo puedes leer) que la favorita de esta edición era Sofía Secun, la joven que ya había ganado dos versiones de este programa y que ahora podía hacer triplete pero que finalmente expulsaron hace apenas unos días. Hoy las tornas han cambiado y se establece como el favorito alguien en quién nunca se había pensado para llevarse el maletín.

El supuesto favorito no es otro que Antonio Tejado. Su romance con María Jesús le está haciendo ganar enteros. ¿La razón? Sus defensores dicen que gracias a los besos furtivos (y no tan furtivos) de la pareja se está consiguiendo "dar juego" dentro de la casa y que no todo sean discusiones. En este enlace te contamos ayer lo que el propio Tejado decía de los comentarios que su nueva relación pudiera estar generando fuera de la casa más famosa de la televisión.

De hecho quienes aseguran que Tejado será el ganador apuntan a que Sofía Secun fue expulsada como respuesta a la mala relación que tenía y tiene con Tejado. El caso es que lo que está claro es que hoy la casa de Gran Hermano Dúo vivirá la noche de San Valentín de una forma más que especial: rompiendo una pareja. Eso será lo que pase cuando se sepa quién es el expulsado de la casa.

Cada vez queda menos para la final de este Gran Hermano Dúo que tantas alegrías le está dando a Telecinco. Y no sólo porque este reality está logrando llenar muchas horas de programación tanto del canal principal de Mediaset como del resto de canales que del concurso dependen, también por la audiencia que está generando. Y es que si bien es cierto que al principio parecía que este formato no era tan exitoso como el VIP porque no estaba dando los mismos datos pero al final el público se ha acabado enganchando y, lo más importante, se prepara la llegada del verdadero gran formato: el Supervivientes.