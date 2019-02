La gesta de Kara Sevda de la que nadie se ha dado cuenta, ni siquiera sus fans

Lo que parece que nadie duda es que Kara Sevda es una de las series más importantes del mundo de la telenovela. Cientos de fans la siguen cada tarde desde el sofá de casa. Es cierto que han cambiado mucho este tipo de producciones. Ahora ya no se hablan en acento latino. Ahora tienen que estar dobladas porque se graban en otros idiomas. Pero lo que no cambia es lo que enganchan al público a juzgar por las reacciones en el público. Hace días te contábamos el mosqueo que se habían cogido todas las fans de este culebrón por la decisión de Divinity de cambiar la hora de emisión. Tanto las que lo veían en directo como quienes lo grababan del canal y no elegían la versión a la carta se quedaron sin ver varios capítulos por culpa de una estrategia más que conocida en el mundo de la pequeña pantalla: la que hace que las cadenas cojan la hora de emisión en la que ya tienen mucho público cautivo para estrenar sus nuevas producciones.

Pero a pesar del cabreo y de la reacción posterior las fans de la serie no le han dado la espalda. Al menos eso parece a juzgar por los datos. Y es que Kara Sevda ha conseguido una gesta que pocos esperaban y que, desde luego que ha pasado desapercibida para casi todo el mundo (pocos son los que se miran las audiencias al día siguiente más allá de quienes son los responsables de las cadenas). Y es que el pasado viernes Kara Sevda logró una de sus mejores marcas consiguiendo reunir frente a la pantalla a más de 400.000 personas. Esto es un 4,3 por ciento del total de la audiencia. Fue lo más visto del día en la cadena femenina de Mediaset (Divinity). Pero no sólo eso. También logró ser la emisión líder en el ranking de canales temáticos (aquellos de la Televisión Digital Terrestre que son "hermanos pequeños" de las grandes corporaciones que van dirigidos a un público en concreto).

Estos datos de audiencia han hecho que las seguidoras del formato (en su mayoría son mujeres), exijan ser tratadas con respeto y que su ficción (cuya primera temporada acaba de terminar) no se vea constantemente maltratada y cambiada de horario de una franja a otra. Seguro que esta vez consiguen que al menos desde el canal sean sensibles a lo que se está contando dela serie en redes sociales y a sus protestas y reivindicaciones.