Kiko Rivera estalla en Gran Hermano Dúo contra Antonio Tejado: "No me creo que me estés haciendo esto"

Convivir en una casa no es fácil. Y menos si estás rodeado 24 horas de cámaras que emiten en directo tu vida y menos si tienes a media España mirando. Eso debió ser lo que pensaron la noche del pasado viernes los habitantes de la casa más famosa de la televisión, la que se sitúa en Guadalix de la Sierra y en la que conviven más de una decena de famosos que participan en el programa Gran Hermano Dúo. La relación sentimental de Antonio Tejado con la ex modelo María Jesús está ya pasando factura tanto dentro como fuera de la casa. Y a, entre otros, Kiko Rivera, que ayer por la mañana criticó abiertamente a su compañero por "ponerse a gritar que la quería a voz en grito con un micrófono" y no dejar dormir a nadie en la casa.

Desde luego que la relación de Tejado con María Jesús es casi de lo que más se habla dentro de la casa. Y no es para menos. En un reality en el que entran a formar parte de la misma casa personas que mantienen o han mantenido relaciones sentimentales entre si raro era que hasta la fecha nadie hubiera mostrado predilección por nadie. Desde fuera de la casa las opiniones están divididas entre quienes creen que todo es un montaje con el objetivo de ganarse a la audiencia (y por tanto el programa) y quienes defienden que al menos estos dos concursantes dan más juego que los demás. Hay quién incluso (en este información lo puedes leer) ha señalado a Tejado como el favorito del público para hacerse con el maletín reservado al famoso más popular de todos.

El caso es que los gritos de Tejado no gustaron a casi nadie. "Llegaron incluso a encender la luz. Yo le dije a Tejado, no me creo que me estés haciendo esto tío. Se podían haber ido al salón o al baño o a donde quieran a mostrar su amor pero no molestando", llegó a confesar Kiko Rivera. Lo cierto es que todos parecían tener una importante cara de sueño a lo largo de toda la mañana. Debe ser, además, que dormir con cámaras y con miles de personas siguiendo tus andanzas a través de Youtube y en uno de los canales más vistos del país tampoco debe de ser lo mejor a la hora de conciliar el sueño. Al menos conseguirán el objetivo de seguir sumando semanas y de intentar llegar al premio final.