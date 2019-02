Uno de Los Lobos de Boom, enfadado por esto que pasó durante la emisión de un programa

Superar el récord guiness de permanencia en un concurso de televisión tiene sus ventajas. Una de ellas es la obvia: que logras una importante cantidad de dinero gracias a la sabiduría que hace que contestes de forma correcta todas las preguntas que se te plantean. Pero no es la única. Evidentemente el interés del público por ti se expande hacia otros programas de televisión. Esa es, quizá, la razón más lógica por la que Los Lobos de Boom participaron esta semana en El Hormiguero de Pablo Motos. Consiguieron hacer un gran dato de audiencia en el programa que cada noche bate récord de audiencia en el grupo Atresmedia y lograron comprobar una vez más lo que les quiere el público. Pero esa participación en el programa de Antena 3 tuvo también otras consecuencias.

Al día siguiente de que fueran entrevistados por Pablo Motos en un programa que tuvo hasta su parte emotiva en Zapeando quisieron (como hacen habitualmente) recordar parte de esa entrevista y comentarla en la mesa de actualidad del programa. Para introducir el tema pusieron de fondo en una pantalla la foto de tres de Los Lobos de Boom. Sí, de tres. Faltaba uno. En esa imagen a alguien se le olvidó incluir a Manu Zapata, uno de los rostros más populares de este grupo de amigos que lleva ya más de un año desactivando bombas en las tardes de Antena 3. Casi nadie se dio cuenta de lo que sucedía excepto el propio "perjudicado" que compartió la imagen del plató de La Sexta en la que sólo se ve a sus compañeros en redes sociales. "Concurso de atención, ¿qué falta en esta imagen del plano general del plató de Zapeando?", se preguntó Zapata.

Los Lobos de Boom acudieron a su cita con El Hormiguero sin uno de sus compañeros. Más bien de sus excompañeros. José Pinto, uno de los que empezó en el formato hace más de un año, tuvo que abandonar hace semanas el concurso alegando que no podía seguir dejando de lado sus compromisos en el campo. Este agricultor salmantino protagonizó además un anuncio para Caja Rural de Salamanca, algo que (según las malas lenguas), incumplía el contrato firmado con Atresmedia y le obligaba a dejar el concurso y a que no pudiera seguir participando del "programas de la bombas" junto con sus compañeros. Pinto se llevó, eso sí, la fama además de (como no), una importante cantidad de dinero para premiar sus conocimientos.