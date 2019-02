El parecido (más que razonable) de Fran Pasapalabra que no te vas a poder creer

El parecido (más que razonable) de Fran Pasapalabra que no te vas a poder creer

En ocasiones las redes sociales que muchas veces están llenas de polémicas e insultos sirven también para descubrir grandes ingenios. Es lo que pasó hace unos días cunado un tuitero seguidor de Fran Pasapalabra (el asturiano que ha logrado llevarse casi un millón de euros en el programa de las tardes de Telecinco), se fijó en un parecido en el que pocos había caído. El famoso concursante vecino de Colloto y licenciado en Biología es muy parecido a Kira, una de las protagonistas de la ya mítica serie Orphan Black, disponible (entre otras plataformas en Netflix) y en la que se relata la vida de varias hermanas gemelas cuando descubren que han sido objeto de varios experimentos científicos.



Os dejamos la comparación que hace el tuitero para que juzguéis por vosotros mismos. Parece que sólo hace falta ponerle el pelo largo a Fran para comprobar el parecido.





por qué Kira de Orphan Black es Fran de Pasapalabra??? pic.twitter.com/yQA1EvysDg — zoro (@PxdrxRules) 23 de febrero de 2019

Lo ciertoDe hecho hasta los mismos responsables del programa lo han notado. No hay que olvidar que en varias ocasiones el asturiano consiguió durante su estancia en el programa (la más larga que se recuerda), superar los cuatro millones de espectadores y convertirse en el minuto de oro del día. Es decir: el momento en el que más gente estaba viendo la televisión de todo el día y de todos los canales disponibles en España.Una vez ganado el bote Fran ya ha empezado su nueva vida. Lo primero que hizo (él mismo lo confesó) es comprarle un coche a los padres (aquí lo puedes leer). Y aún tiene más planes. Dice que quiere irse al extranjero para aprender inglés y que también va a invertir tanto en los estudios de sus sobrinos (no hay que olvidar que González es una persona muy familiar).Fran es biólogo y en su día habló incluso de la posibilidad de abrir su propio laboratorio ante las pocas posibilidades de trabajo que se ofrecen en España a la gente como él que está muy cualificada pero que no encuentra ni los sueldos ni los puestos que se merecen por su formación. A buen seguro que vamos a poder seguirle la pista y ver cómo va su nueva vida con ese casi millón de euros que ganó en Pasapalabra. Todo será cuestión de tiempo.