El detalle que ha pasado desapercibido y que muestra otra pelea en la casa de Gran Hermano Dúo

La convivencia cuando te están vigilando cámaras de televisión durante 24 horas no es nada fácil. Por eso hay momentos de fricción. No son nada fáciles pero hay que superarlos. Carolina Sobe no parece estar pasándolo muy bien dentro de la casa de Gran Hermano Dúo. Hoy en la vivienda de Guadalix comió sola y alejada de todo el mundo. Fueron pocos los que se dieron cuneta pero alguno comentó en el foro que transcurre de forma paralela al directo del programa. "No está contenta con sus compañeros", llegaron a decir algunos destacando que, a pesar de todo el carácter de la Sobe es "de los mejores" que te puedes encontrar dentro de la casa.

Lo cierto es que después de que pasara de moda hablar de Kiko Rivera en los últimos días la casa se ha centrado en comentar la relación que existe entre Antonio Tejado y la exmodelo María Jesús Ruiz. De hecho es el único romance del que, al menos por el momento, se puede hablar dentro de las paredes de Guadalix y por eso da mucho que hablar.

Gran Hermano Dúo está entrando en su recta final. Se trata de uno de los concursos más vistos de los últimos años pero quizá menos polémico de lo que esperaba Telecinco al meter en una misma casa a personas más o menos famosos que habían mantenido algún tipo de relación sentimental entre ellos.

El concurso se establece, de hecho, como un nexo de unión entre la edición de los famosos de Gran Hermano y Supervivientes para que Mediaset pueda alimentar de contenido sus diferentes formatos tanto del corazón como de actualidad. Este último formato, el más seguido de cuantos se emiten en Telecinco, se basa en la reunión de varios famosos en una isla desierta. Tienen que convivir y, sobre todo, sobrevivir en condiciones extremas. Ya se está empezando a hablar de los primeros nombres que entrarán en la casa pero todavía no hay ninguno confirmado a nivel oficial.

Se espera que en las próximas semanas Telecinco empiece a confirmar nombres y a promocionar la próxima edición de Supervivientes en la que lo único que parece claro es que vayan a repetir los concursantes. El objetivo es superar a la audiencia que obtuvieron las dos ediciones anteriores de Gran Hermano tanto la vip como la Dúo que se está emitiendo estos días en el universo Mediaset. Habrá que esperar para ver qué pasa.