El inesperado detalle que ha emocionado a las fans de Kara Sevda

Muchas veces el éxito no sólo se mide en términos de audiencia. En no pocas ocasiones las series son lo que hacen sentir a los fans que las siguen. Y eso es algo que ha pasado, por ejemplo, con Kara Sevda, la última telenovela turca que ha enganchado a las seguidoras (la mayor parte mujeres) de este género en España. En plena revolución por el cambio de horario de la serie (muchas se quejaban de que se emite cada día a una hora diferente), hay un detalle que ha marcado la diferencia de estos días y que ha emocionado a muchas seguidoras de la serie. Se trata de un vídeo que ya supera el millar de reproducciones en Twitter.



En las imágenes se puede ver a una abuela que recibe como regalo de cumpleaños el poster del protagonista de esta telenovela turca. La "yaya" se emociona. "No se como tendrá las partes nobles pero que guapo es", llega a decir la mujer entre las risas de quienes han compartido las imágenes. Decenas de personas lo comentaron en Twitter. "Tengo que leerle los comentarios cuando la vea", reconoce la nieta de la mujer.





Mi yaya Adela cuando le he regalado su calendario de Kemal??????????#KaraSevdaEnPrimeTime pic.twitter.com/ylu03hIyuM — Fina (@serranofyna) 27 de febrero de 2019

Lo cierto es que las fans de Kara Sevda son de las más activas en redes sociales. No en vano llevan semanas quejándose del maltrato que, a su juicio, viven por culpa de Mediaset. Divinity, el canal femenino del universo Telecinco, estrenó hace varios días una nueva ficción y decidieron captar público estrenándola a la misma hora en la que se emitía Kara Sevda.Pero el problema aún fue mayor.Dicen las seguidoras del formato que al venderse la publicidad en bloque con otras canales como Cuatro el segundo tramo de la tarde "lo cortan más veces para publicidad " que el primero y eso hace que en el capítulo dure más, se interrumpa más yLas fans llegaron incluso a pedir explicaciones al director del propio canal al que enviaron mensajes a través de su cuenta de Twitter. Al menos tienen situaciones como la que hoy se vivió que les permiten sonreír un poco celebrando su serie.