El tierno detalle de una abuela con su nieto y su pasión por Pasapalabra

Hay muchos que siguen de forma apasionada los concursos de televisión. Durante la etapa en la que Fran González estuvo participando en el formato de las tardes de Mediaset hasta cuatro millones de personas se llegaron a reunir delante de la pequeña pantalla a la espera de que el asturiano consiguiera un récord y se llevara a casa más de un millón de euros (algo que finalmente acabó sucediendo semanas después de que el propio González batiera el récord de permanencia en el concurso de televisión). A pesar de que Fran ya no está muchos siguen fieles a su programa favorito. Tanto que Pasapalabra hasta genera "discusiones" entre una abuela y su nieto tal y como una de las propias protagonistas de esta historia confesó ayer en redes sociales.

Todo comenzó a eso de las nueve de la noche. Estaba a punto de empezar el rosco pero en muchas casas había quién estaba pendiente del clásico entre el Madrid y el Barcelona. Y la tensión se notaba entre quienes tienen el poder de cambiar el mando a distancia. Entre ellas el nieto de un seguidor del programa que vivió una situación entre bonita y tensa.

"Yaya, te cambio de canal que juega el Madrid contra el Barcelona, ¿vale?", le dijo el hombre a su abuela. "Ahora cuando termine Pasapalabra que queda el rosco", contestó la abuela en cuestión. "Pero yaya que es el Clásico y empieza ya€", intentó argumentar el nieto. "Para Clásico el Pasapalabra que no me pierdo ninguno", zanjó la mujer. No se cuenta el final de la historia pero algo indica que fue finalmente la mujer la que se salió con la suya y acabó viendo el concurso que su nieto le quería cambiar.

El equipo de Pasapalabra en redes sociales quiso ayer tener un detalle con sus contrincantes de Boom, el programa de la tarde de Atresmedia, lanzando un mensaje de apoyo a Los Lobos de Boom tras la muerte de uno de los componentes de este grupo: José Pinto, el ganadero salmantino que perdió la vida de forma repentina y que ha dejado una profunda huella tanto en el mundo de la televisión como en la zona de Castilla y León. La noticia de su muerte ha llegado incluso a Saber y Ganar, el programa concurso de la segunda cadena de televisión española en el que también llegó a participar el ahora fallecido. Toda una pérdida.