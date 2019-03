Esto que ha pasado en el plató de Pasapalabra ha hecho que muchos se acuerden del paso de Fran por el concurso

Cuando hace varias semanas el asturiano Francisco González abandonó Pasapalabra después de lograr un bote de casi un millón de euros (en este enlace puedes ver lo que ganó realmente el asturiano durante su paso por el concurso de Telecinco), muchos espectadores presagiaban que lo iban a echar de menos. Y no sólo por sus conocimientos y por su humildad, también por la manera en la que enganchaba a la audiencia. Desde el mismo momento en el que se supo que este vecino de Colloto licenciado en Biología iba a conseguir superar el rosco los directivos del principal canal de Mediaset empezaron a buscar sustituto. No se podían permitir una pérdida de audiencia y menos ahora que Los Lobos de Boom (el principal competidor) viven su mejor momento en el canal de la competencia.

Y ese sustituto llegó. Se trata de Jero, otro de los "magníficos" de Pasapalabra que ya estuvo durante meses en el programa y que ahora vive su segunda vuelta. (En este enlace te contamos todo lo que sabemos de este nuevo concursante llamado a convertirse en otra "especie" de Fran). Esta semana muchos aseguran que se ha visto el plumero de Mediaset intentando beneficiar al concursante y aseguran que está pasando algo muy similar a lo que en su día pasó con Fran González.

Y es que hace meses muchos aseguraron que Fran estaba dando tan buenos datos de audiencia al canal (no hay que olvidar que llegó a situar a Pasapalabra como el minuto de oro del día en el que más gente se concentraba frente al televisor) que la cadena le beneficiaba y le ponía roscos más fáciles que a sus contrincantes. Algo que ahora muchos aseguran que está pasando con Jero.

Pero lo cierto es que las "sospechas" van por barrios. Y nunca mejor dicho. Entre los seguidores del programa también hay mucha gente que quiere ver cada vez más arriba a Jero (como querían ver a Fran) y aseguran que a éste se le ponen las pruebas más complicadas para que no gane el bote y no se pueda ir. En el caso de Fran, por ejemplo, eran los apellidos, que era lo único lo que fallaba casi siempre ya que antes se había estudiado cientos de definiciones pero, evidentemente, no se podía saber todos los apellidos de todos los historiadores o de todos los escritores que ha habido a lo largo de la historia. El fantasma del "tongo" que muchos quisieron ver durante la actuación de Fran parece que resucita con Jero. Habrá que esperar a ver que pasa.