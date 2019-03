El mensaje de un niño que ha emocionado a Los Lobos de Boom en su peor momento

No es ningún secreto que Los Lobos de Boom no están pasando uno de sus mejores momentos. El fallecimiento de José Pinto, uno de los concursantes más conocidos del formato, ha supuesto un duro golpe para este grupo de amigos. A pesar de que este ganadero salmantino ya no formaba oficialmente parte del programa (lo había abandonado por "razones personales" sólo unas semanas antes de su muerte), su repentino fallecimiento ha calado muy hondo entre los que fueran sus compañeros. (En este enlace te mostramos alguna de las reacciones).



Después del programa que le dedicaron han tomado el relevo en lo que a pésames se refiere los propios espectadores de Boom han sido los encargados de mostrar sus respetos. Entre ellos un niño que emocionó a los propios concursantes. Estaba muy triste por la pérdida y puso un mensaje en redes dirigido a todos los miembros de Los Lobos con presencia en Twitter. (Aquí puedes leer cómo pensaba José Pinto).





@A3Boom @ElBonet #LosLobos

Ens sap molt de greu a tota la família la mort del José Pinto.

El nostre Albert, de 7 anys està des consolat des de que en JuanRa ho ha dit al programa.

Una abraçada a la seva família i als Lobos.

Aquest és el que li ha dedicat el nostre fill: pic.twitter.com/TJ7xH4gXwB — Eduard Pujade (@eduardpujade) 27 de febrero de 2019

El programa de Boom le debe mucho a Los Lobos.No en vano gracias a estos cuatro amigos han conseguido en varias ocasiones batir el récord de audiencia que hasta entonces ostentaba Pasapalabra.Los Lobos de Boom ha conseguido ganarse al público no sólo por sus conocimientos (que también). Estos cuatro amigos, han logrado además conquistar a muchos con su forma de transmitir la cultura. No en vano en no pocas ocasiones han acudido a la grabación del programa con camisetas en las que reivindicaban, por ejemplo, las fiestas patronales de pueblos y localidades de toda España que los propios miembros de Los Lobos habían visitado.La marcha de Pinto de Los Lobos dejó un gran hueco. Las malas lenguas aseguraron en su momento (aquí lo puedes leer) que el ganadero salmantino se había ido como consecuencia de un incumplimiento de contrato. Al parecer no había respetado la obligación que le imponía Antena 3 y que no le permitía ceder su imagen ni participar en ninguna otra campaña que tuviera como objeto un anuncio comercial como el que protagonizó con un banco de Salamanca. Él aseguró que sólo quería volver a su ganadería porque llevaba meses dejándola abandonada.