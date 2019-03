Kiko Rivera estalla en Gran Hermano Dúo en su peor momento: "Me rallo todo el día"

Está claro que vivir en la casa de Gran Hermano Dúo no es una tarea sencilla. De hecho por eso está tan bien pagado. Pero muchos de los concursantes de este formato televisivo es ahora, meses después de acceder al interior de la vivienda más famosa del país situada en Guadalix de la Sierra, cuando se están dando cuenta de lo difícil que resulta convivir y más cuando cientos de cámaras de televisión te están observando 24 horas. Entre los que se están dando cuenta está el hijo de Isabel Pantoja. Kiko Rivera, uno de los más "famosos" dentro de la casa, estalló esta mañana durante una conversación con Alejandro Albalá, uno de sus amigos dentro de la casa. Ambos estaban en el jardín disfrutando de un poco de sol y de todo el aire puro que se puede conseguir dentro de las cuatro paredes de Gran Hermano cuando se produjo la conversación.

"Me rallo por todo aquí dentro", confesó Rivera. "El que diseñó esto lo hizo a posta para que pasara, para que te enfrentaras con la gente y para que lo vieras todo más grande de lo que es", aportó por su parte Albalá. Rivera reconoció que estar dentro de la casa de Gran Hermano (en la que mantiene enfrentamientos con varios de los concursantes pero sobre todo con María Jesús), es como "meter un ratón dentro de una jaula, en este caso están haciendo un experimentos con personas".

Lo cierto es que para Rivera Gran Hermano no es nada nuevo. Ya participó en la versión VIP del formato aunque esta vez el propio hijo de la Pantoja espera tener más éxito que en aquella primera ocasión en la que las cosas no salieron (o al menos no del todo), como deberían y Rivera acabó tirando la toalla. El caso es que la convivencia y los días de encierro empiezan ya a pesar. Y lo que queda todavía.

El formato vivirá esta noche de jueves otra gala de expulsión. La audiencia deberá decidir quién tiene que abandonar los muros de la casa si Ylenia o María Jesús. Una decisión que sin duda va a marcar las preferencias de un público, el del programa, cada vez más dividido entre las dos concursantes sobre todo por el enfrentamiento que la exmodelo mantiene con el que (al menos durante unos días) fuera su pareja dentro de la casa, el ya famoso Antonio Tejado. Habrá que esperar para ver quién gana y si la presión de estar encerrados no puede de nuevo con Rivera.