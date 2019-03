Las seguidoras de Kara Sevda, indignadas por esto que pasó en un programa de televisión

Las fans de Kara Sevda, la serie turca que arrasa desde hace meses en España, no están viviendo sus mejores momentos en televisión. Al cabreo que se cogieron hace días con la decisión de Mediaset de mover la franja horaria en la que se emitía su serie (que pasó de ser a las cuatro de a las ocho por el estreno de una nueva producción), se suma ahora un enfado por el "spoiler" que las fans de esta serie tuvieron que soportar en el programa y que no reproducimos en esta noticia para no ser parte del problema.

El hecho es que los "spoilers" se han convertido en todo un drama para los seguidores de series. Muchos se quejan de que no pueden ni buscar en internet sin encontrarse pistas o artículos en los que se les advierte de lo que va a pasar en su producción favorita. La única manera de evitarlos es, de hecho, darse un atracón. Eso será, a buen seguro, lo que harán muchos de los seguidores de Juego de Tronos ante el próximo estreno de la última parte de la serie. A buen seguro nadie deja de ver el capítulo más de dos días. En muchas ocasiones es precisamente ese consumo compulsivo el que tiene la culpa de los "spoilers".

Las fans de Kara Sevda aún van a tener que soportar otro "drama" más en los próximos días. Se trata del final de la segunda temporada y por tanto de toda la serie. Después de 74 capítulos que han podido seguir en España en abierto a través de Divinity (el canal para el público femenino del grupo Mediaset), las seguidoras de esta producción van a tener que decirle adiós a la telenovela. ¿Lo bueno? Que seguro que hay otras producciones turcas que les van a enganchar.

Y es que en los últimos años las obras de Turquía le han ganado la batalla a las producciones con acento latino que hasta la fecha eran las más vistas. Y no sólo en España. En todo el mundo las series en forma de telenovela que se producen en Turquía están llenando miles y miles de horas de programación en los canales de toda Europa. Las seguidoras de este tipo de formatos, como en el caso de las latinas que triunfaban en los 90, son mayoritariamente femeninas. Muchas de ellas, además de seguir la serie, comentan todo lo que sucede en redes sociales con sus hashtags particulares.