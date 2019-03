La razón por la que Fran González podría volver a concursar en Pasapalabra

"Desde que se ha ido Fran el concurso ya no es lo que era", esa frase la repiten prácticamente a diario cientos de personas que no encuentran aliciente en encender la televisión por las tardes a pesar de que Telecinco ha decidido suplir la marcha del asturiano con Jero, otro "peso pesado" del concurso que en su día cosechó un gran éxito y que tiene también detrás una legión de seguidores.

Los programadores son conscientes de que va a ser difícil que vuelva a surgir una figura como Francisco González. Este asturiano vecino de Colloto y licenciado en Biología era muy querido por los espectadores por varias razones: además de su sabiduría muchos destacaban su cercanía y su humildad. Gracias a esas cualidades logró gestas que hasta la fecha parecían (como poco) nada probables. Por ejemplo que un concurso de los que se emite a las ocho de la tarde se hiciera con el "minuto de oro" y fuera lo más visto del día en todos los canales de todas las televisiones de España. González llegó a congregar a cuatro millones de personas delante de la televisión esperando a ver si acertaba a la hora de responder a todas las preguntas del rosco. Su éxito fue tal que Telecinco llegó incluso a retrsar el telediario de Piqueras. Entonces la pregunta que ahora se hacen muchos es "cuándo volverá Fran".

Y es que a la vista de los datos de audiencia que cosechó antes de llevarse el bote de casi un millón de euros (en este enlace puedes ver cuánto dinero ganó realmente el asturiano), no es nada raro que los encargados de Pasaspalabra le quieran tener de vuelta cuando González acabe con todos los compromisos y proyectos que adquirió durante los meses que estuvo en el programa. No hay que olvidar que González tiene un trabajo y una familia (tuvo que ausentarse de hecho del programa por "problemas familiares" durante una temporada).

Pero ¿es real la aspiración de que vuelva? Pues no podría serlo más. Las normas del concurso no dicen nada de que una persona que ya se ha llevado el bote no pueda volver a pasar por las instalaciones de Mediaset. De hecho los concursantes en Pasapalabra se seleccionan mediante un casting en el que podría volver a entrar Fran. Los fans del asturiano tienen un argumento muy fuerte para defender su vuelta al formato: Jero (el concursante que actualmente está llevándose todos los programas) ya estuvo con ellos y volvió. De hecho Pasapalabra cuenta (como otros concursos como Saber y Ganar) con "estrategias" (como la de convocar a los más afamados del programa y a los que más dinero consiguieron) con las que pueden volver a llamar a quienes más triunfaron en el formato.

Todo ello hace presagiar una gran noticia: que Fran podría volver en apenas unos meses y que todo es cuestión de tiempo. Otra cosa es, claro, que González quiera de nuevo enfrentarse a la televisión y a la fama, algo que parece que no ha llevado bien en los últimos meses con su carácter tímido. Cariño de sus más cercanos, eso sí, no le ha faltado.