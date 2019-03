El gesto póstumo hacia Jose Pinto que ha emocionado a Los Lobos de Boom

De todos es sabido que los cuatro amigos que forman parte de Los Lobos de Boom no están pasando su mejor momento. El repentino fallecimiento de José Pinto, el que hasta hace unos meses fue parte imprescindible de este cuarteto, ha sumido a estos concursantes (los más famosos de la televisión actualmente) en una tristeza difícil de explicar. Por eso muchos de ellos han decidido impulsar una petición que se está popularizando por internet y en la que se solicita que se conceda el premio de Castilla y León a lo valores humanos a su amigo.



"El renombre conseguido en los concursos, en los que siempre que le dejaban hacía difusión de las excelencias de su tierra, atrajo la atención de numerosos curiosos y medios de comunicación, cuyas visitas sirvieron para dar a conocer Castilla y León", señalan los autores de la petición de reconocimiento hacia este ganadero salmantino. A juzgar por el tiempo en el que estuvo participando en el concurso Boom de Antena 3 a los que impulsan este premio no les falta razón. En este enlace te mostramos, por ejemplo, cómo defendía Pinto la educación en el campo.



Pinto tuvo que abandonar el programa Boom hace semanas, poco antes de su muerte. La cadena le dio antes la parte proporcional de su premio. El propio concursante afirmó que dejaba la televisión porque no podía seguir faltando a su trabajo. Las malas lenguas hablaron, sin embrago, de que había incumplido el contrato con Atresmedia, el grupode comunicación en el que se emitía el concurso (aquí lo puedes leer).



A la petición del premio de Castlla y León ya se han sumado más de 1.300 personas, entre ellos dos de los participantes actuales de Boom: Manuel Zapata y Erundino Alonso, quienes además han aprovechado las redes sociales para pedir aún más adhesiones. En el manifiesto enviado se destaca también la "unanimidad de los vecinos y de todos los que le trataron en su dilatada trayectoria televisiva en cuanto a su jovialidad y cultura así como la conmoción que supuso su fallecimiento dan fe de sus valores humanos".





Galardonar a José Pinto con el Premio Castilla y León de los valores humanos - ¡Firma la petición! https://t.co/K47dvQV3fV vía @change_es — Manu Zapata (@ManuZapata73) 10 de marzo de 2019

Junto con Los Lobos Pinto consiguió batir un récord mundial: el de participación de forma consecutiva en un programa de televisión. El día de su muerteHasta Saber y Ganar (en donde también había concursado) y Pasapalabra (la competencia directa) se hicieron eco de lo que había sucedido y mostraron sus condolencias.