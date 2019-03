La Pesadilla que vive Chicote con un determinado alimento en la cocina: "Lo odio desde que era un chaval"

Que puedas cocinar un alimento no significa que te guste o que lo tengas que tener incorporado a tu dieta. Y sino que se lo pregunten a Alberto Chicote, el cocinero más popular de la televisión confesaba hace unos días en su cuenta de Twitter cuál es para él ese alimento que no come habitualmente y que casi todo el mundo consume. Se trata de los huevos fritos. "Los odio desde que era un chaval", confesó el televisivo.

Chicote está viviendo uno de sus mejores momentos actualmente tanto en lo que a popularidad se refiere. Tanto en lo que a redes sociales se refiere como en su faceta profesional. En su cuenta de Twitter cada vez son más los fans que le siguen y que se interesan por otra de sus aficiones más allá de la cocina: la lectura. De hecho cada vez más usuarios le preguntan por lecturas recomendadas al cocinero.

En lo que a televisión se refiere a Chicote siguen lloviéndole los proyectos. Después de (un año más) presentar las campanadas de Antena 3 junto a Cristina Pedroche el chef está a la espera de que se estrene una nueva temporada de su famoso programa Pesadilla en la Cocina en el que intenta rescatar restaurantes en crisis (en este artículo puedes ver qué fue de esos restaurantes a día de hoy). Lo cierto es que en las campanadas Chicote consiguió un nuevo récord en el que no se reparó en exceso: su oferta fue la segunda más vista sólo por detrás de Televisión Española y batió récord de las televisiones privadas aunque bien es cierto que de lo que estaba pendiente todo el mundo era del vestido de su compañera casi más que de lo que decía Chicote.

En lo que se refiere a su futuro más profesional en la cocina Chicote también está en un buen momento al situarse al frente de dos proyectos muy personales. Se trata de dos restaurantes en Madrid (en este enlace puedes ver los comentarios que tiene uno de ellos) que de momento están funcionando de forma más o menos correcta y que suponen un nuevo paso profesional para este chef tan televisivo pero al que en el fondo le siguen gustando más los fogones que las cámaras.

Chicote fue noticia además hace varias semanas (en este enlace lo puedes ver) por su espectacular cambio físico. Empezó a hacer deporte y a cuidar aún más su alimentación y los cambios son más que evidentes.