El Ejército irrumpe en la casa de Gran Hermano Dúo para sorpresa de sus habitantes

Si había un visitante que no se esperaban que hiciera aparición dentro de la casa de Gran Hermano Dúo es era, sin duda, el Ejército de España. Ayer por la mañana los habitantes e la casa más famosa de la televisión en España se vieron sorprendidos por varios aviones de los militares que sobrevolaron la casa con un gran estruendo. "Tienen una base aquí cerca, a unos tres kilómetros", aseguró Juan Miguel ante la sorpresa de sus compañeros iniciando un debate que continuaron el resto de concursantes.

"¿Sabrán que están volando encima de la casa de Gran Hermano?, ¿verán el programa?", se preguntaba Sofía Suescun, quién ayer también protagonizó una fuerte discusión dentro de la casa en este caso relacionada con una broma que había hecho Antonio Tejado acerca de sus pechos y su relación con Kiko Rivera (en este enlace lo puedes leer).

Lo cierto es que Mediaset intenta desde hace 20 años tener completamente aislados a los participantes en el reality Gran Hermano. Se trata (es una de las normas básicas del concurso) de que los que viven dentro de estas cuatro paredes no sepan absolutamente nada de lo que pasea en el exterior de los muros de Guadalix. Pero el aislamiento no puede ser nunca completo. De hecho en varias ediciones (sobre todo de anónimos como las que había hace años y ahora ya no se hacen), los gritos que muchos proferían a las puertas de la casa para que se escucharan dentro acabaron haciendo que los concursantes se "comieran la cabeza" con cómo se podía estar viendo en el exterior su actitud en el concurso. Y es que al final es el público el que decide quién se queda entro de la casa y quién se va. Por eso los concursantes son muy sensibles a lo que fuera se dice de ellos y sobre todo a los vídeos que se ven más allá de las paredes de Guadalix.

Esta es la primera edición de Gran Hermano Dúo que emite Telecinco y en directo a través de internet. Se trata de un concurso en el que entran varias parejas que en su día mantuvieron una relación sentimental. Se trata de intentar mantener la buena racha y los buenos resultados de audiencia que en su día había conseguido la cadena de Mediaset con el concurso Gran Hermano Vip en el que varios famosos convivían en la casa más famosa de la televisión.