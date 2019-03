El cameo de Los Lobos de Boom del que (casi) nadie se ha dado cuenta

La fama de Los Lobos ha trascendido el propio programa en el que participan. De hecho ya los usan hasta casi como gancho en otros formatos. Esta semana los espectadores de Matadero, una de las series que emite Antena 3 en su horario de máxima audiencia entre semana, dejó un poco de protagonismo a estos cuatro amigos que desde hace meses triunfan en televisión y que juntos han logrado batir el récord mundial de permanencia en un programa de televisión.

Cuando uno de los protagonistas entró en casa de su cuñada ésta tenía la televisión puesta y de fondo se veía el concurso Boom. Lo curioso es que normalmente las pantallas de las televisiones en las series aparecen en silencio pero en este caso hasta se escuchaba hablar a los concursantes dándoles la importancia que tienen.

Los Lobos de Boom recibieron este "guiño" en una serie de televisión en un momento en el que no lo están pasando bien precisamente. Más bien al contrario. El fallecimiento del que fuera uno de los miembros de este equipo (el ganadero salmantino José Pinto), supuso un duro golpe que no pudieron casi ni asumir. De hecho el día que conocieron la fatal noticia que se produjo sin que Pinto hubiera sido diagnosticado de ninguna enfermedad, desde el programa empezaron con un mensaje especial. Pero no fueron los únicos. Hasta la competencia directa de Pasapalabra se sumó al luto.

Los Lobos de Boom son un grupo de cuatro amigos (cinco si cuentas el nuevo) llevan más de un año participando cada tarde en el programa más famoso de los concursos de Antena 3. Se trata de un formato que en varias ocasiones ha logrado un liderazgo de audiencia y que ha permitido que la cadena suba unos cuantos puntos de "share". José Pinto se retiró del formato hace meses. Alegó problemas de trabajo. No podía seguir dejando su explotación ganadera al margen de su vida y tenía que volver a trabajar. Sin embargo ya por aquel entonces las malas lenguas aseguraron que lo que le había pasado a este concursante es que había roto una de las reglas del concurso que obliga a que los miembros del equipo no protagonicen ninguna campaña publicitaria al margen del programa y Pinto había sido durante semanas imagen de una campaña de un banco con sede en Salamanca que le eligió como el "gancho" perfecto para sus clientes. Sea como sea Pinto logró una fama y una buena cantidad de amigos y de dinero.