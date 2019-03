Tremenda discusión entre dos concursantes de GH Dúo: "Eres un mentiroso, un manipulador y un egocéntrico"

Las semanas van pasando en GH Dúo y con la mirada puesta en la final los ánimos se van caldeando. Durante la última expulsión vivida en la casa de Guadalix de la Sierra, con Antonio Tejado recogiendo sus maletas y siendo el último de los eliminados, se produjo una gran discusión entre dos de los participantes.

Todo ocurrió una vez que Tejado puso los pies en el plató de Telecinco y después de que Jorge Javier Vázquez ensalzara su figura, no sin antes llamarle la atención. "Eres un mentiroso, manipulador, chismoso, egocéntrico, narcisista", llegó a decir el presentador del último de los expulsados. "Pero he de decir 'enhorabuena', te has comido el concurso'", continuó el conductor del reality. "No me gusta cómo piensas, ni cómo dices las cosas, pero desde hoy eres Don Antonio, has hecho un gran concurso y es una pena que no hayas llegado a la final", concluyó Jorge Javier.

Tras leerle la cartilla a Antonio Tejado llegaron los encontronazos. El primero fue con Candela, su ex pareja, pero quizás, como la madre del andaluz estaba en el plató la conversación termino rápidamente.

Con quien hubo un verdadero enganche fue con Julio Ruz. En cuanto tuvo oportunidad, el ex de María Jesús, espetó a Tejado, "lo que me gustaría es que me explicaras lo que llevas repitiendo dos días de que en cuanto te quitaras el micro ibas a tirarme por encima de la tapia", dijo el empresario.

El último expulsado, quien vivió un pequeño romance con la ex de Ruz dentro de la casa, salió como pudo de la interlocución, "son frases hechas, expresiones que todos usamos, son bromas", recogió cable, coloquialmente hablando.

Las cosas no quedaron ahí y Tejado se aprovechó al recordad la manera en la que Julio Ruz abandonó la casa, siendo expulsado por la dirección del programa por "conducta inadecuada". "Lo que quiero es que me digas cómo te sientes tu al ser el único concursante en ser expulsado por la dirección", preguntó Tejado, a lo que Ruz contestó, "en cuanto vi las imágenes pedí disculpas y en cuanto salga María Jesús se las pediré a ella".

Con lo que no contaba Antonio Tejado es que esa acusación se volviera en su contra. Ruz estuvo rápido y listo para responderle con su misma moneda, "tu, Antonio, has tenido comportamientos mucho peores que el mío. Yo no he cogido a ninguna mujer para besarla a la fuerza, no le he tocado el pecho a ninguna mujer a la fuerza, ni he disculpado los comportamientos de la manada, yo no he hecho nada de eso".

En la casa quedan ahora siete concursantes, Kiko Rivera, Irene Rosales, Sofía Suescun, Alejandro Albalá, Juan Miguel, Carolina Sobe y María Jesús Ruiz. Albalá es inmune esta semana y el jefe de la casa mientras que, Juan Miguel, Carolina Sobe y María Jesús, son los nominados.