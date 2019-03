Así reaccionaron los habitantes de Gran Hermano Dúo al saber que Jorge Javier había sufrido un ictus

La enfermedad de Jorge Javier Vázquez está acaparando toda la programación de Telecinco. Ahora que ya se conocen los detalles de su enfermedad, la cadena ha hecho oficial que el presentador tendrá que estar un tiempo alejado de los focos.



El hasta ahora conductor de Gran Hermano Dúo no regresará para la recta final del concurso. Jordi González, que ya presentaba los debates que Telecinco emite los domingos por la noche, será el encargado de conducir las galas que faltan.



Por lo que se sabe hasta ahora, está en duda que Jorge Javier Vázquez vaya a regresar a tiempo para presentar "Supervivientes". El reality más exitoso de la cadena tendrá que arriesgarse con un nuevo presentador. ¿Volverá Jesús Vázquez?, ¿será Sandra Barneda la elegida o Lara Álvarez? Para eso todavía habrá que esperar.fuerte".





Jordi González fue el ecargado de comunicar a los concursantes la baja de Jorge Javier Vázquez . El presentador comunicó a los habitantes de la casa algunos detalles de la enfermedad. (Aquí puedes leer todo lo que sabemos hasta ahora)., explicaba el catalán. Los concursantes, sorprendidos por la noticia, no tardaron en mandarle todo su apoyo al presentador.para Jorge Javier al que quiso mandar. Unas palabras que fueron recibidas con risas por el público que se encontraba en el plató de Gran Hermano Dúo, sobre todo de Ylenia, autora de la famosa frase.La gala, que estrenaba su nueva día de emisión en miércoles, estuvo centrada en las visitas de los familiares de los concursantes. Además de madres y hermanas, la gran sorpresa fue (Aquí puedes ver cómo fue el reencuentro) . Sofía Suescun, que recibio la visita de su madre, fue otra de las protagonistas de la noche. La navarra sufrió un ataque de ansiedad tras la visita de Maite Galdeano, que intentó convencer a su hija de que se alejase de Alenjandro Albalá. Sofía no encajó muy bien las palabras de su madre y se vino abajo tras su marcha (aquí puedes leer lo que pasó) La enfermedad de Jorge Javier Vázquez también fue protagonista de su programa "Sálvame". El presentador llamó convaleciente para contar su experiencia y la tarde acabó en lagrimas. Paz Padilla, que presentaba el programa, no pudo contener la emoción, al igual que muchos de los colaboradores